El curtmetratge 'SOLO', de producció tarragonina, candidat als Premis Goya

L'obra, dirigida per Alberto Gross i produïda per Ayhe Productions, va ser nominada als Gaudí

Actualitzada 29/09/2023 a les 16:42

El curtmetratgeés un dels 11 candidats a les nominacions als Premis Goya 2024. L'obra està produïda per la productora tarragonina Ayhe Productions. El film està dirigit pel director canari Alberto Gross Molo amb la producció executiva de Laura Egidos i la producció de David Aymerich, i relata una història que vol donar veu a les relacions familiars i la comunicació afectiva entre pares i fills.El curtmetratge compta amb un càsting de luxe protagonitzat pel reputat actor Pablo Molinero (), Aitor Valadés () i Carlos Olalla (). L'obra ha tingut els suports del Ministeri de Cultura (ICAA), la Generalitat de Catalunya (ICEC), així com la distribució de l'Agència Freak.ha participat en nombrosos festivals nacionals de prestigi com FESCIGU, FZC, FICC o el Cerdanya Film Festival. Cal recordar també que aquesta producció d'Ayhe Productions va ser nominada als XV Premis Gaudí 2023 i va guanyar el premi a millor direcció i millor actor al festival Cortogenia, celebrat a Madrid.