Viñuales reivindica la importància d'escoltar a les persones grans i de garantir els seus drets

L'Alcalde de Tarragona ha llegit avui un manifest amb motiu del Dia Internacional de les Persones Grans que se celebra oficialment l'1 d'octubre

Actualitzada 28/09/2023 a les 12:07

La lectura del manifest de la Xarxa Local per la Gent Gran de Tarragona que ha tingut lloc avui dijous 28 de setembre amb motiu del Dia Internacional de les Persones Grans, que té lloc oficialment l'1 d'octubre. L'acte, presidit per l'alcalde de Tarragona, Rubén Viñuales, ha tingut lloc a la porta de l'Ajuntament de Tarragona a les 11 h i la consellera de Gent Gran, Cecilia Mangini, ha estat l'encarregada d'obrir-lo.



La lectura del manifest ha anat a càrrec de la Pepita Tuset i l'Antònia Torroella, dues dones que han fet amistat perquè una és usuària i l'altra voluntària a la Fundació Avismón. El manifest ha reivindicat la importància d'escoltar a les persones grans i de garantir els seus drets, deures i necessitats com a persones. Durant la lectura també s'ha posat de manifest el fet que l'envelliment no ha de ser una renúncia, sinó que ha de poder-se integrar amb dignitat dins del projecte de vida de cada persona.«L'envelliment de la població constitueix una de les transformacions socials més importants, i planteja grans reptes per garantir el benestar, la cohesió i la solidaritat entre generacions», ha manifestat Viñuales, que ha afegit que, per tant, «s'han de preveure mesuresque garanteixin el benestardels nostres pares, mares, avis i àvies». «Hem de vetllar per la plena integració social de les persones grans, fer-les participis de la comunitat els pot atorgar vida als anys», ha subratllat l'alcalde de Tarragona que ha recordat que la població de més de 60 anys a Tarragona representa el 24,9%. «Cal tenir molt en compte aquest col·lectiu a l'hora de dissenyar polítiques locals.Per la seva banda, Mangini ha destacat la important tasca que es fa des de l'Ajuntament de Tarragona: «Disposem de múltiples equipaments, serveis, activitats i projectes adreçats a les persones grans. Comptem amb un equip de professionals de l'Institut Municipal de Serveis Socials de Tarragona especialitzats en l'atenció a aquest col·lectiu, acompanyant-lo des de l'envelliment actiu amb la Unitat Tècnica de Gent Gran Activa fins a les cures derivades de la dependència a càrrec de la Unitat Tècnica de Gent Gran i Dependències». La consellera de Gent Gran també ha apuntat que, en paral·lel, «el Consell Municipal de la Gent Gran es posa de nou en marxa per recollir la realitat d'aquest col·lectiu, prioritzant sempre el bon tracte a les persones grans i la lluita contra la soledat no volguda i l'exclusió social, treballant des de la prevenció i el reconeixement dels drets de les persones grans».