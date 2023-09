Un grup de veïnes i veïnes de Tarragona, a través de la xarxa cooperativa La Teulada, ha iniciat la campanya «Padró per a totes» que reclama el dreta a l'empadronament de les persones nouvingudes a la ciutat. La campanya, que compta amb el suport i la difusió de la Federació d'Associacions de Veïns de Tarragona (FAVT), té per objectiu sensibilitzar la població sobre aquesta problemàtica, mantindre un diàleg obert amb l'Ajuntament i quantificar els casos de persones migrades a qui se li denega el dret al padró.



La campanya

Presentació de la campanya a Torreforta

Aquesta iniciativa sorgeix del procés participatiu de les derives migrades, on durant l'any 2022, es va fer un mapa de Tarragona sota la mirada de les persones nouvingudes que habiten la ciutat. Una de les conclusions d'aquest procés col·lectiu va ser la necessitat de garantir l'accés al padró municipal de totes aquelles persones que viuen a Tarragona.La tècnica de projectes de La Teulada, Aurora Sáez Rodríguez, recorda que «totes les persones arribades a la ciutat tenen el dret a ser empadronades». Però, a la pràctica, no és així. Segons l'associació, hi ha moltes persones que no se les empadrona perquè no disposen d'un contracte de treball o d'un contracte de propietat o de lloguer. Per aquest motiu la campanya demana a l'Ajuntament de Tarragona «que posi totes les mesures necessàries per facilitar l'empadronament», ja que aquest dret no tan sols permet a la persona nouvinguda tenir accés a l'educació i a la sanitat pública, sinó que també pot facilitar l'accés al mercat de treball o a un habitatge.El portaveu de la Federació d'Associacions de Veïns de Tarragona (FAVT), José Martín Carrasco, explica que l'empadronament permet un control de la població que realment viu i es vol integrar a la ciutat. El representant de la FAVT també adverteix que «el fet de negar el padró comporta el risc que hi hagi terceres persones que s'aprofitin de la situació de vulnerabilitat de la persona migrada i especulin cobrant per empadronar algú». A la vegada, la federació veïnal considera que aquest és un pas important perquè les persones nouvingudes «tinguin un sentiment de pertinença a la comunitat i s'interessin pel que passa al seu barri, ja que pateixen els mateixos problemes que la població autòctona. Això també és bo perquè formin part de les associacions veïnals, ja que aquestes presenten un dèficit de participació activa».El grup de treball de la campanya «Padró per a totes» vol comptabilitzar quantes persones han sortit de l'OAC sense empadronar-se. Per això s'ha creat un formulari amb un codi QR, que es podrà trobar en cartells, enganxines o xarxes socials, que recollirà casos positius com negatius. La campanya també facilitarà informació i consells a les persones migrades que es volen empadronar per tal d'ajudar-les a fer aquest tràmit. I és que actualment, empadronar-se o no, depèn més de la voluntat o de la interpretació del dret a l'empadronament que fan els propis treballadors/es municipals, que no pas de l'aplicació d'un dret legal. La campanya es difondrà en cinc idiomes: català, castellà, anglès, àrab i francès.La iniciativa també compta amb el suport d'Acció Social de la Diputació de Tarragona.El proper dimecres 4 d'octubre, a les 19 h, al Centre Cívic Municipal de Torreforta, acollirà la presentació de la campanya «Padró per a totes». El grup de treball impulsor està obert a la participació de tothom i vol esdevenir un espai de suport mutu i d'incidència política.