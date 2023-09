Tarragona obre la convocatòria 2023 de subvencions per a activitats i la promoció esportiva local

L'Objectiu és premiar els resultats obtinguts i les activitats esportives dutes a terme l'any passat

Actualitzada 28/09/2023 a les 11:20

Avui, dijous 28 de setembre, s'ha publicat al BOPT la convocatòria de subvencions a activitats i la promoció esportiva local de 2023 que treu l'Ajuntament de Tarragona a través de Tarragona Esports amb l'objectiu de premiar els resultats obtinguts i les activitats esportives dutes a terme durant l'any 2022. En total, es destina la mateixa quantia que l'any 2022, 189.800 € i, per tant, es manté l'increment del 13% de la partida que es va a du a terme fa dos anys com a resposta a la situació excepcional que va generar la pandèmia de la Covid-19.



Les subvencions consten de quatre convocatòries: Les adreçades a les entitats esportives tarragonines (150.800 €), les dels centres educatius i AMPAs (10.000 €), les que poden sol·licitar els esportistes individuals (17.000 €) i les que poden demanar els esportistes amb diversitat funcional (12.000 €).«Aquestes subvencions formen part del conjunt d'actuacions que es duen a terme des de Tarragona Esport per fomentar el teixit associatiu esportiu de la ciutat, promocionar l'activitat esportiva en els centres escolars i la comunitat educativa; i continuar donant tot el nostre suport als esportistes de la ciutat», ha manifestat el conseller d'Esports de l'Ajuntament de Tarragona, Berni Álvarez.Les sol·licituds de les quatre convocatòries es poden presentar, a partir d'avui, electrònicament mitjançant el tràmit específic que consta a l'apartat e-tràmits, de la pàgina web municipal www.tarragona.cat . A més, tant els esportistes individuals com els esportistes amb diversitat funcional, poden presentar les sol·licituds a les oficines de l'OMAC de l'Ajuntament de Tarragona. El termini de presentació de les sol·licituds finalitza el pròxim 21 d'octubre.Des de Tarragona Esports, a través de l'Oficina d'Atenció als Clubs, s'ofereix un servei d'assistència i d'assessorament per dur a terme la sol·licitud. Per tal d'accedir a aquest servei cal demanar cita prèvia trucant al telèfon 977296249 o enviant un correu electrònic al mail esports@tarragona.cat