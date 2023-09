«Em sorprèn que ERC vulgui que fem en 100 dies el que ells no van fer en 4 anys»

Viñuales assegurava ahir que el govern municipal ha executat un 69% dels objectius marcats per als primers 100 dies i un 24% estan en tramitació

Actualitzada 27/09/2023 a les 20:39

Resposta a l'oposició

L'alcalde de Tarragona, Rubén Viñuales, va afirmar ahir que el govern municipal ha executat un 69% dels objectius que es van marcar els socialistes per als primers cent dies. Així, el batlle assegurava que s'han acomplert la majoria de les 100 accions promeses per l'executiva per a aquest inici de mandat: «Podem dir amb cert orgull que hem assolit moltíssimes de les propostes». Viñuales indicava que només un 7% de les mesures previstes no s'han dut a terme, mentre que el 24% restant es troba en fase de tramitació. «Només s'ha de fer el plec i portar-lo a licitació, seran una realitat en no massa temps», deia.El Passeig Arqueològic, sota la Torre de Minerva, va ser l'escenari escollit pels socialistes per fer el balanç d'aquests primers mesos al capdavant de l'Ajuntament, dels quals s'ha mostrat «orgullós» i «satisfet». Segons el batlle, el diàleg, la seguretat ciutadana, la dignificació de l'espai públic i la potenciació de la promoció econòmica, patrimonial i turística han estat els eixos d'aquests primers 100 dies d'un govern que ha fet un «exercici de responsabilitat, autoexigència i transparència». D'entre les accions executades, l'alcalde va destacar la signatura del conveni amb Cohabitac per construir habitatge social al PP10 o el Pam a Pam, que s'iniciarà el pròxim 3 d'octubre a Parc Riu Clar.Hi ha altres mesures, que no es van incloure dins del paquet de 100 accions, que ahir es van marcar com a realitzades, com la redacció de les bases per a la contractació del model gerencial de Territori. Algunes de les accions que no s'han executat són el Pla Director de la Muralla, l'eliminació de les barreres arquitectòniques o la creació del Consell Assessor de Transició Ecològica. D'aquelles que estan en procés d'execució destaquen la museïtzació de la Font dels Lleons –s'han iniciat els contactes amb la propietat– o la planificació de la plantació de 3.000 arbres a la ciutat, que s'inclourà en el futur lot de jardineria.El percentatge d'accions que ell govern diu haver executat durant aquests 100 dies dista molt del que van exposar ahir alguns grups de l'oposició. Esquerra Republicana assegurava que un 76% de les promeses no s'han complert i En Comú Podem afirmava que l'executiva només havia completat 39 de les 100 mesures. Viñuales va aprofitar respondre ahir a les crítiques d'ambdues formacions. «M'han sorprès els comuns, no recordo què van fer en els anys que van governar», expressava l'alcalde, qui lamentava l'actitud d'un partit que és «plausible» que pogués entrar al govern.També va carregar contra ERC: «Em sorprèn que coses que no van fer ells en 4 anys, volen que les fem en 100 dies». D'altra banda, acusava els republicans de no haver deixat el projecte que es volia fer després de demolir la plataforma del Miracle, on el govern vol crear una zona verda. A més, Viñuales va mostrar la seva preocupació per «la situació econòmica que van deixar, amb alguna previsió d'ingressos absolutament insostenible». En aquest sentit, apuntava que caldrà prendre mesures per tancar uns pressupostos «realitzables», tot i que no es va mullar sobre una possible pujada d'impostos.«Aquells qui van dir que no tenim rumb o som dèbils m'hauran de permetre que em rigui», etzibava l'alcalde, qui indicava que, en 2 mesos de mandat, han aconseguit que la licitació del contracte de la neteja no quedi deserta, cosa que «no va assolir l'anterior govern».