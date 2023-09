L'Astave celebra el retard de la llei Euro 7: «No s'adequa a la realitat»

La Unió Europea ha acordat ajornar l'entrada en vigor de la regulació mediambiental dels vehicles

Actualitzada 27/09/2023 a les 20:27

Més cars i fàbriques tancades

L'Associació Empresarial de Tallers de Reparació i Venedors d'Automoció de Tarragona (Astave) celebra el retard en l'aplicació de la llei Euro 7, que regula les emissions contaminants dels vehicles a tota Europa. «És una decisió adequada perquè els terminis que es proposaven eren inassumibles», expressa Emili Bertran, secretari d'Astave.La Comissió Europea volia començar a aplicar uns estàndards que regulessin els límits d'emissió no només de les partícules del tub d'escapament, sinó també dels frens i l'índex de desgast dels pneumàtics l'any 2025. «La normativa no tenia en compte la realitat i la situació tècnica dels fabricants, no es poden fixar aquestes condicions en un termini tan breu», expressa Bertran.Ara, el compromís dels estats membres és que la llei entri en vigor a finals del 2027 pels utilitaris i dos anys més tard pels vehicles pesants. Segons el secretari, aquests canvis legislatius «criminalitzen» els vehicles de benzina i gasoil. «Qualsevol vehicle, sigui elèctric o no, té un nivell d'emissions ridícul si es compara amb fa uns anys», diu Bertran.Per això, des de la patronal tarragonina confien que aquest retard en el compliment de restriccions ajudi a vendre més vehicles de combustió líquida. «L'usuari ha de poder decidir quina motorització vol o l'és més adient», afirma Bertran. El secretari exposa que el missatge al client és clar: «En ple 2023, tot vehicle homologat no ha de tenir cap problema pel seu nivell d'emissions». Tot i que Espanya és el segon productor de vehicles d'Europa, el seu mercat automobilístic és dels més envellits.L'edat mitjana del parc espanyol es troba en els 13,5 anys, segons l'Associació Espanyola de Fabricants d'Automòbils i Camions. Bertran indica que és un «problema», però també assenyala que molts propietaris de vehicles de benzina o dièsel «no estan pensant a substituir-los» per «l'obligació» de fer la transició cap als vehicles elèctrics. «L'usuari ha de poder comprar el vehicle que vulgui o necessiti amb tota la tranquil·litat del món», rebla Bertran.A més, l'Associació Europea de Fabricants d'Automòbil estima que el nou reglament suposaria un increment de preus. D'una banda, de 1.000 euros per cotxe fabricat, que acabaria repercutint, d'altra banda, segons estima l'associació, en què als clients els costaria 2.000 euros més adquirir un nou vehicle. L'augment es deuria a la inversió en enginyeria i investigació per aconseguir motors tèrmics més eficients. Així, les patronals, i també els sindicats com Comissions Obreres, alerten que la llei podria suposar «el tancament temporal de part de les fàbriques espanyoles». L'acord entre països s'haurà d'abordar a l'Eurocambra, un cop el Parlament Europeu fixi el seu termini, al novembre.