L' Associació Contra el Càncer a Tarragona organitza una xerrada oberta a tothom amb Albert Bosch

El Col·legi Oficial de Farmacèutics de Tarragona serà la seu de l'inspiradora conferència de l'esportista, emprenedor i escriptor

Actualitzada 28/09/2023 a les 10:55

L'Associació Contra el Càncer a Tarragona organitza una conferència amb l'esportista, emprenedor i escriptor Albert Bosch, el pròxim dijous 5 d'octubre, a les 18.30 h, a la seu del Col·legi Oficial de Farmacèutics de Tarragona.Albert Bosch és un aventurer vital. Després d'una llarga trajectòria d'aventures, el 4 de gener del 2012 va culminar la travessia integral de l'Antàrtida, des del mar fins al Pol Sud geogràfic. Seixanta-set dies d'expedició sense rebre cap subministrament exterior, quatre dels quals va passar avançant amb el seu company, quinze bloquejats en una botiga a causa d'una gran tempesta, i quaranta-vuit totalment sol, llençant un trineu de cent trenta-quatre quilos de pes fins assolir l'objectiu. A partir de la narració d'aquesta experiència extrema, Albert Bosch aportarà al públic una reflexió apassionant sobre el lideratge propi en els nostres projectes vitals i la nostra possibilitat de dur a terme accions extraordinàries, en una conferència adreçada a tots aquells que no renunciïn a tenir una existència especial, coherent amb els somnis propis i pensada com un camí per a l'evolució personal.Aquesta xerrada inspiradora és oberta a tothom, la inscripció és gratuïta i hi ha taquilla inversa per qui vulgui col·laborar.