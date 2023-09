El Teatre Tarragona acull una nova temporada de la Franz Schubert Filharmonia

La Franz Schubert Filharmonia inaugurarà la temporada el dissabte 7 d'octubre amb el guitarrista Miloš Karadaglić i el Concierto de Aranjuez

La Franz Schubert Filharmonia presenta la nova Temporada Simfònica 2023-24 al Teatre Tarragona. Aquest matí, la consellera de Cultura de l'Ajuntament de Tarragona, Sandra Ramos, acompanyada del director de la Franz Schubert Filharmonia, Tomàs Grau, han presentat la nova programació.La consellera Ramos ha celebrat «poder comptar un any més dins la programació del Teatre Tarragona amb vuit concerts d'alt nivell de la mà dels millors intèrprets amb la voluntat d'oferir un ampli ventall d'emocions i viure la grandesa de la música». Tomàs Grau, per la seva banda, ha expressat «el ferm compromís de la Franz Schubert Filharmonia de seguir col·laborant i apropant a Tarragona grans figures nacionals i internacionals amb aquesta nova temporada».Amb aquest esperit, la Franz Schubert Filharmonia inaugurarà la temporada el dissabte 7 d'octubre amb el guitarrista Miloš Karadaglić i el Concierto de Aranjuez, del mestre Rodrigo. A la segona part, Tomàs Grau dirigirà la Simfonia núm. 9, op. 95 'Del Nou Món' de Dvořák. El diumenge 24 de desembre, l'orquestra arribarà al Nadal amb un concert dedicat a les bandes sonores de John Williams, amb melodies que transcendeixen la pantalla. En aquest concert, Tomàs Grau, director titular i artístic de la Franz Schubert Filharmonia, proposa una selecció de les millors bandes sonores sense cap distracció visual. El Trio Ludwig, integrat per la pianista Hyo-Sum Lim i els germans Abel i Arnau Tomàs, fundadora del Quartet Casals, interpretaran el divendres 19 de gener de 2023 una de les obres més fascinants de Beethoven: el seu Triple concert.El director titular, Tomàs Grau, interpretarà la primera de les simfonies de Txaikovski, una simfonia evocadora, brillant i impactant. El diumenge 3 de març Christoph Eschenbach es posa per primera vegada al capdavant de la Franz Schubert Filharmonia per dirigir dos dels seus compositors més estimats: Mozart i Beethoven. Una ocasió molt especial per gaudir de tota la mestria al pòdium d'aquest baluard de la gran tradició musical.El dimarts 12 de març la Franz Schubert Filharmonia convida a debutar en recital de piano a Dmitry Ishkhanov, un dels joves pianistes que més estan destacant al circuit internacional, amb gran èxit en capitals com Nova York, Washington, Viena, Salzburg o Amsterdam, on la crítica, entusiasmada, l'ha anomenat successor natural d'Evgeny Kissin o Grigory Sokolov. El divendres 3 de maig tindrà lloc la celebració del 200 aniversari de la Novena de Beethoven sota la direcció de Tomàs Grau.El divendres 24 de maig, Anna Fedorova, guanyadora del premi Rubistein de piano l'any 2009, serà l'encarregada d'interpretar el tercer concert per a piano i orquestra de Rakhmàninov. A la segona part, Tomàs Grau es posarà al capdavant de la Franz Schubert Filharmonia per dirigir una de les obres més impactants i colpidores de la història de la música: La Consagració de la Primavera d'Igor Stravinski.Per tancar temporada, el dissabte 15 de maig de 2024, arriben al Tarragona Les quatre estacions de Max Richter, una obra que re-imagina Vivaldi i que ja s'ha convertit en tot un clàssic de la música, acompanyats dels ballarins de la companyia PAR en Dansa i sota la direcció des del violí de Sayaka Shoji, que torna a col·laborar amb l'orquestra per segona vegada.