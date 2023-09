Arrenca la campanya de doble vacunació per COVID i la grip a les residències de Tarragona

La residència Mare de Déu de la Mercè va acollir l'inici de la primera fase, centrada en la població que viu en residències i reben atenció domiciliària

La primera vacunada

La campanya en altres territoris

La Residència Mare de Déu de la Mercè, a Tarragona, va acollir l'inici oficial ahir de la campanya d'immunització per fer front a la Covid-19 i la grip a la Regió Sanitària Camp de Tarragona (RSCT). La primera fase es concentra en la població que viu a residències i en la que rep atenció domiciliària. La població que viu a residències o altres institucions rep l'administració en el mateix centre perquè és el professional qui es desplaça. Per a la resta de la ciutadania, les vacunes s'administraran en els Centres d'Atenció Primària (CAP).Els departaments de Salut i Drets Socials s'han coordinat un any més per apaivagar els riscos davant possibles infeccions entre les persones que viuen en alguna de les 55 residències i 4 llars residencials de gent gran, que compten amb 2.750 places de titularitat pública. Es preveu subministrar unes 3.200 vacunes, tant de Covid-19 com antigripals, entre les persones residents. A la campanya anterior, el 91% dels usuaris i usuàries residents van vacunar-se.Teresa Soria, primera vacunada de Covid el 2020 al territori, de 77 anys i resident a La Mercè, també va obrir el torn d'immunitzacions: «Les vacunes salven vides, moltes; ajuden la gent a evitar malalties». La gerent de la Regió Sanitària Camp de Tarragona, Immaculada Grau, ha animat la resta de població resident a rebre també la immunització: «És l'opció més segura per evitar possibles complicacions respiratòries durant la temporada de l'hivern. Volem que tots ells i elles rebin aquestes dues vacunes com a barrera per evitar epidèmies».Segons la directora territorial de Drets Socials a Tarragona, Mònica Alabart, «cal recordar que les persones més vulnerables són les de major edat, per això les prioritzem. Agraïm l'esforç del personal de residències, que posa tota l'atenció en la gent gran, tant ara com durant la pandèmia».El procés continuarà el 16 d'octubre amb la resta de grups de risc: personal essencial, dones embarassades i majors de 60 anys. Com a novetat, tan sols pel que fa a la vacuna antigripal, s'hi inclourà el grup de fumadors i el dels infants de 6 a 59 mesos. En total, la RSCT disposa de més de 111.000 antigripals i unes 44.000 vacunes de la Covid-19.Les prop de 260 residències de gent gran de la Regió Sanitària Metropolitana Nord van iniciar ahir la vacunació contra la covid i la grip. El Departament de Salut estima que rebran els vaccins prop de 12.500 residents del Vallès, el Barcelonès Nord i el Maresme. El gerent de la Regió Sanitària, Arturo Míguez, va detallar que comptaven amb 350.000 dosis entre les dues vacunes.D'altra banda, de les 8.000 persones que s'espera vacunar a la Regió Sanitària Lleida al llarg de les tres pròximes setmanes, 5.200 viuen en centres residencials de gent gran, discapacitat o salut mental i les altres 2.800 són pacients que necessiten atenció domiciliària. Laia Romagosa, infermera referent de residències del CAP d'Almacelles (Segrià), va explicar que enguany s'espera que la cobertura vacunal als centres assoleixi el 80%.