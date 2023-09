Tornen els Tallers Oberts a Tarragona

Del 29 de setembre a l'1 d'octubre la Part Alta acollirà la XIII edició de Tallers Oberts

Un any més, els artistes de la Part Alta de Tarragona s'organitzen per oferir una proposta cultural, que vol acostar l'art al públic general a través de mostrar els tallers on s'executen les obres, el procés creatiu que els porta a fer-les i el producte que en resulta.Aquesta iniciativa creada per un grup d'artistes tarragonins el 2005 celebra la seva 13ª edició amb la col·laboració de l'Ajuntament de Tarragona a més de comptar també amb el suport dels serveis territorials dels serveis Terrritorials de Cultura.El divendres 29 de setembre s'inaugurarà l'edició de 2023 amb una cercavila amb Jazz urbà seguit d'una subhasta de productes dels artistes i posterior destrucció dels articles no adjudicats que forma part d'una perfomance. El 30 i l'1 també es durà a terme el Teatre-Musical «Mi acorde secreto» com a plats forts del cap de setmana.Per més inofrmació consulta