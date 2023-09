Rubén Viñuales: «Hem posat les bases d'un mandat per transformar la ciutat»

L'alcalde fa el balanç dels primers 100 dies del Govern Municipal

Habitatge social

Adquisició d'habitatge social per tanteig i retracte

Tenim el compromís de la Generalitat per la inversió als blocs de colors del Riu Llobregat de Campclar. Insistirem en la necessitat que també inverteixi en Riu Brugent

Participarem en totes les convocatòries europees per aconseguir més habitatges socials.

Seguretat

Estem dotant a la Guàrdia Urbana de més agents (22), caporals (17), sergents (5), subsinspectors (2) i un inspector perquè la seguretat ens importa i només amb més efectius és poden solucionar molts problemes que creen inseguretat. La incorporació de tots aquests agents serà entre octubre d'enguany i agost de 2024.

Adjudicades les 28 càmeres i 7 més per reforçar la Part Alta amb un lector de matrícules. Entre aquestes figuren les que s'instal·laran al Pont del Diable. Estem a l'espera de l'autorització de la Generalitat de Catalunya per posar-les en funcionament.

Galeria de tir: Els serveis tècnics estan revisant la licitació. A finals d'any estarà adjudicat

Revisat el protocol del 112 i ja rebem els comunicats a la sala de Guàrdia Urbana.

Millores a les instal·lacions esportives municipals i més eficients energèticament

Estem posant a punt les instal·lacions esportives municipals i estem millorant la seva eficiència energètica. Estem fent una auditoria del seu estat i encarreguem els projectes per executar les millores. Exemples d'accions concretes: A l'octubre engegarem una nova edició dels Patis Oberts i, a la primavera, s'afegiran més centres escolars. Estem treballant amb el plec tècnic per canviar la gespa artificial dels vuit camps de futbol municipal, així com millores als vestidors, als bars i la substitució de tots els focus per leds. Estem immersos amb el plec de clàusules de les grades i les cortines del Palau d'Esports Catalunya. Finalització del camp de rugbi: gespa, vestidors i grades. El 5 de setembre vam rebre ofertes per la licitació de la substitució de la gespa. Paralel·lament hem demanat una subvenció al Consejo Superior de Deportes per construir els vestidors i les grades. Instal·lacions de leds, plaques i domotització: els serveis tècnics estan acabant de redactar el projecte per licitar-lo. En redacció el plec per a la instal·lació d'una guingueta a la zona del llac de l'Anella Mediterrània ampliant així els serveis a la ciutadania: els serveis tècnics estan redactant un projecte.

Exemples d'accions concretes:

Potenciar el Turisme Esportiu

Creació d'un calendari públic de tots els esdeveniments esportius que tenen lloc a la ciutat al llarg de l'any. «És una eina imprescindible per donar visibilitat a la multitud d'esdeveniments esportius que tenen lloc a Tarragona. En aquests moments s'està preparant la nova licitació del programa de gestió esportiva per incloure aquesta opció del calendari», ha explicat l'alcalde de Tarragona.

Estem creant el segell de Turisme Esportiu atraient tot tipus d'esdeveniments d'alt nivell.

Comerç

Bus comercial: S'ha arribat a un acord amb Parc Central, El Corte Inglés, Via T i Ajuntament de Tarragona per a la implantació d'una línia de bus que connecti les diferents zones comercials de la ciutat (Parc central, Corte Inglés i Corsini/Centre). Es posarà en marxa en aquesta campanya de Nadal i el Black Friday. Bus comercial connectant les diferents zones comercials de la ciutat tots els dissabtes matí i tarda des del 25 de novembre al gener (25 de novembre, 2, 9, 16, 23 i 30 de desembre i dijous 4 de gener).

Ordenança de terrasses : S'ha treballat en el primer esborrany de l'ordenança. En principi es preveia un any de termini per tenir-la enllestida, però estem treballant per escurçar el termini. Un cop acabada la temporada d'estiu, s'encetaran les reunions amb veïns i sector d'hosteleria per consensuar la proposta definitiva a partir del consens i la convivència entre l'activitat econòmica i el descans veïnal. Som coneixedors del malestar generalitzat en molts establiments de la restauració a Tarragona perquè les ordenances aplicades fins ara a la ciutat en matèria de terrasses xoquen en determinades ocasions amb els interessos del sector, perjudicant alhora l'activitat econòmica i la dinamització dels carrers de la ciutat. En les properes setmanes es treballarà en la redacció d'una nova ordenança de terrasses amb les següents premisses: Unificació a l'alça dels horaris de tancament de totes les terrasses de la ciutat. Estudi d'un horari unificat segons la temporada de l'any (estiu/hivern) Desvincular els metres quadrats del local interior amb els metres d'ocupació de terrassa (sempre que sigui viable) Establiment de criteris estètics i d'imatge per a les terrasses per aconseguir una imatge integradora de ciutat Estudi de la logística establerta en casos excepcionals (festes majors i altres esdeveniments culturals i socials)

Bons comerç i bons restauració: continua l'aposta de Tarragona pels bons comerç. Estem estudiant un increment pressupostari per a les pròximes edicions, ja que la segona edició va patir una retallada econòmica important. Hem parlat amb representants del sector comercial i coincideixen que és una bona aposta per a la seva dinamització en temporades de l'any amb menys dinamisme. Atenent les seves peticions es farà coincidir fora de la temporada de Nadal i de rebaixes. També s'ha parlat amb el sector de l'hosteleria per incloure's als Bons Comerç.

Agilització de les llicències comercials: iniciats els tràmits per posar en marxa un servei d'atenció al ciutadà perquè els emprenedors que vulguin implantar un negoci a la nostra ciutat disposin de tota la informació referent als permisos i llicències que els fa falta. Durant dos dies a la setmana, en horari d'oficina, el departament de comerç que s'ubica a l'edifici de l'Ajuntament de la Rambla realitzaran aquest servei.

Recuperar l'activitat comercial nocturna, sota la denominació Nit del Comerç i fer-la coincidir amb determinades dates de temporada comercial alta com el Black Friday o l'estiu per poder aprofitar l'afluència de turistes a la ciutat. La primera actuació serà el pròxim divendres 24 de novembre amb la celebració del Black Friday i coincidint amb la festa de l'encesa de les Llums de Nadal.

Turisme

Més protagonisme a Fitur: Amb la Diputació de Tarragona s'ha acordat donar un major protagonisme de Tarragona dins de l'estand de Costa Daurada i Terres de l'Ebre.

Circuit turístic per a creueristes: El pròxim 30 de setembre comença la implantació de diferents millores per a l'ordenació del flux de creueristes a la ciutat amb l'objectiu de revertir les mancances i deficiències l'atenció i en la logística dels creuristes un cop baixen de l'autobús al centre de la ciutat. Per la qual cosa el 30 de setembre es posarà en marxa:

Ampliació a dues parades de busos quan el nombre de passatgers superi els 3.000 en un mateix dia per tal d'evitar aglomeracions de persones en un únic punt de la ciutat. Incorporació d'informadors turístics a peu d'autobús a les parades de Tarragona. En creuers grans hi haurà dos informadors per parada. Lliurament de material informatiu turístic de la ciutat als creueristes Reforç informatiu al sector comercial a través de la conselleria de comerç i al sector de la restauració a través de l'associació d'hostaleria de Tarragona. Treballem en futures millores de cara la pròxima temporada com ara la creació d'una tercera parada d'autobús i la producció de material gràfic específic per a creueristes amb les novetats de l'any vinent.

Taula de Treball amb els principals agents dels sectors turístic, comercial i promoció econòmica: Es reunirà trimestralment i es convertirà en l'eina per treballar de manera consensuada i establir les accions, projectes, calendari en matèria de promoció econòmica de la ciutat. Servirà per conèixer de primera mà les necessitats i les aportacions de tots els agents, permet fer un seguiment de les accions engegades i l'avaluació d'aquestes... En definitiva, donar veu als sectors professionals en el si de les polítiques municipals. La primera reunió se celebrarà el 27 de setembre i un dels temes que es portarà a aquesta primera Taula de Treball serà crear comissions sectorials per abordar de manera més específica els diferents projectes a desenvolupar.

Neteja

Hem desencallat la licitació del contracte de la neteja. Està en fase de valoració de les ofertes presentades el passat 18 de setembre. Cinc empreses han optat a la licitació.

Estem fent el seguiment i control de la campanya contra plagues rates, paneroles i coloms

Hem implantat la polsera preventiva davant onades de calor.

Dignificació de l'espai públic

El projecte Pam a pam deixa de ser això, un projecte, per convertir-se en una realitat el 3 d'octubre. Començarem per Parc Riu Clar. L'objectiu és intervenir a tots els barris i zones de la ciutat de manera intensiva durant uns dies per diagnosticar i reparar totes les mancances en matèria de neteja, pintura, jardineria, voreres, carrers i enllumenat. S'han comprat 2 tones de pintura per dignificar l'espai públic.

Mobilitat

Tier Mobility està operant des de fa unes setmanes a Tarragona i ja gestiona el servei de la mobilitat elèctrica a la ciutat. L'empresa compta amb 600 nous patinets i 300 bicicletes arreu de la ciutat per tal de reactivar la mobilitat sostenible a la nostra ciutat. Paral·lelament s'està ultimant el Pla de Mobilitat Urbana i Sostenible que «és qui ens ha de dibuixar les necessitats que té la ciutat en aquest àmbit. Ja està convocat el Consell de la Mobilitat, que se celebrarà a principis d'octubre», ha remarcat l'alcalde Viñuales.

Zona de baixes emissions: El plec tècnic està fet i està a contractació.

Territori

Pla Integral de la Part Baixa: És una de les nostres prioritats. Inversions per evitar inundacions com

Cessió de la N-340 que ens permetrà unir el centre i Llevant. Durant aquests 100 des hem aprovat el conveni amb l'Estat i hem presentat les mínimes al·legacions tècniques per fer encara millor el projecte de carril bici cap a Llevant.

Hem redactat les bases per a la contractació del model gerencial que volíem per l'àrea de Territori. Objectiu: portar-ho al proper plenari ordinari.

Estem executant els Fons Next Generation

Patrimoni

Ca l'Agapito: Hem finalitzat les obres que quedaven, amb els requisits de la comissió de cultura, amb la qual cosa es va poder obrir el mapping coincidint amb l'Assemblea General de Ciutats Patrimoni de la Humanitat, i obrir-ho al públic de forma definitiva. Ja estem treballant en les següents fases per recuperar l'espai al 100%

Pla director de l'Amfiteatre: ho hem accelerat de manera que ja està a Contractació perquè és una prioritat. És un Pla Director ambiciós que contempla més enllà del monument.

Font dels Lleons: iniciades les converses amb els propietaris

Dignificar l'espai públic

Execució dels nous parcs infantils (plaça Infants, plaça de Josep Maria Salvadó i Urpí i plaça Jacint Verdaguer). A punt de licitar-los

Planificar la plantació de 3.000 arbres a tota la ciutat: El futur lot de jardineria inclourà la plantació d'aquests arbres. Alhora, durant aquest 2023 es reposaran els arbres que han mort aquest any. Amb els futurs projectes del Miracle i la naturalització del Francolí, plantarem centenars de nous arbres a la ciutat.

Programa Posem en marxa Tarragona amb la Brigada: pintura horitzontal d'asfaltat.

Hem eliminat les barreres arquitectòniques a Sant Pere i Sant Pau i continuarem amb un pla d'acció a la resta de la ciutat.

Emergència climàtica

Pla d'incendis: gestió i implementació del Pla d'Incendis de Protecció Civil a partir de les primeres intervencions. Hem planificat la licitació d'un projecte per a la implantació de mesures a les masses boscoses de l'Anella verda. I de cara al pressupost 2024, hi haurà una partida per infraestructures de seguretat als boscos de l'Anella.

Pla d'inundacions: Ematsa ha netejat el clavegueram per tal d'evitar possibles inundacions aquesta tardor.

Instal·lació d'estructures fotovoltaiques en dependències municipals i al mercadet de Bonavista. Enginyeria industrial està treballant pel canvi de punts de llum per un valor d'1M€. Properament, treballant en la futura licitació del Mercadet de Bonavista (octubre), així com de l'estudi de la instal·lació de plaques fotovoltaiques.

Millor transport i més sostenible

El 19 de setembre va sortir a licitació els nous busos urbans d'hidrogen. Estem treballant amb la renovació anual de busos sostenibles

Hem estabilitzat, aquest juliol, 14 llocs de treball i des del 23 de juny que estem negociant amb reunions quinzenals el conveni col·lectiu.

Hem teixit una xarxa de complicitats amb les entitats de la ciutat perquè el temps de lleure fora de l'escola també sigui un espai educatiu. Un exemple és la guingueta instal·lada al Parc de la Ciutat que organitzarà activitats els diumenges a partir d'octubre.

Impuls a l'educació musical als barris. Comencem a l'escola els Àngels.

Impuls a espais municipals com espais de participació ciutadana en temes d'educació: Consell Municipal, Consell Municipal d'Infants i Adolescents, Consell Municipal de Formació Professional i l'Ocupació

Reforcem la participació de les AFA: suport als centres vulnerables, formació Escola i Família....

Cultura

Aposta i implementació del Cinema a la fresca en diversos indrets de la ciutat com el parc del Francolí i l'Anella Mediterrània. Ja s'ha presentat el cicle de cinema 'Elles filmen' amb una primera edició homenatge a Pilar Miró.

En marxa el Pla Estratègic de Cultura. De fet, ja s'ha programat una primera sessió de treball en la programació de tardor, s'ha contractat part del projecte d'anàlisi amb el Departament de Sociologia de la URV. La durada del pla serà de dos anys.

Iniciada la diagnosi dels equipaments culturals per fixar les prioritats: S'ha prioritzat el Teatre Metropol, l'accessibilitat del Teatre Tarragona i s'està treballant en l'equipament dels teatres dels centres cívics de la mà de la conselleria de Ciutadania.

Promocionar el Carnaval de Tarragona com un dels carnavals de referència d'Espanya i potenciar-lo com la gran festa d'hivern de Tarragona amb un nou protocol que inclourà les principals millores proposades, de la mà de les entitats. S'ha redactat la proposta de seqüència ritual del Carnaval. Només queda que s'aprovi per la comissió consultiva, que es reunirà aquest octubre.

Comissió a 3 bandes per la Biblioteca Provincial: La comissió integrada pel Ministeri de Cultura, la Generalitat de Catalunya i l'Ajuntament de Tarragona es va constituir al juliol amb la visita a Tarragona de la Directora General del Llibre del Ministeri de Cultura i Biblioteques de la Generalitat. La propera reunió se celebrarà al novembre.

Joventut

Atenció a la salut mental: la programació de Tardor Jove inclou activitats, tallers i actes sobre salut mental i emocional.

Nova aplicació mòbil Tarragona Jove, ja enllestida i que es presentarà públicament el 3 d'octubre. Inclourà el carnet Tarragona Jove (en format digital) i serà una finestreta única per a tota la joventut de Tarragona.

Recuperació de la figura del referent d'ocupació juvenil, element principal per l'orientació sociolaboral dels joves i amb la qual no s'ha pogut comptar aquests dos últims anys en l'àmbit municipal.

Aquest estiu hi ha hagut continuïtat del cicle d'activitats per conscienciar als joves sobre el Canvi Climàtic

Relacions Ciutadanes i participació Ciutadana

Mensualment s'estan convocant reunions amb les federacions de veïns

En marxa, des de l'agost, s'estan realitzant les reunions dels regidors de barri

Des de juliol s'estan fent reunions amb les Cases Regionals

Des de juliol que s'ha simplificat la tramitació administrativa per la concessió de subvencions

Benestar animal

Reactivació de la Platja per gossos amb la seva senyalística: Tot i que la solució trobada va ser un espai habilitat per gossos i no una platja per gossos, s'assoleix l'objectiu i ja està programada una reunió amb la Generalitat per treballar-ho de cara a l'estiu vinent.

Auditoria dels pipicans de la ciutat: ja s'està treballant de la mà de la conselleria d'Espais Públics perquè abans de finals any estiguin tots auditats.

Memòria Democràtica

Col·locació a 3 espais municipals dels cartells dels Espais de la Memòria. Llest el calendari per a posar els 4 restants.

Perquè ens importen les persones

Nou equipament pels Sense Sostre: s'està iniciant la tramitació pel lloguer de l'immoble que es destinarà a equipament pels Sense Sostre.

Pla Estratègic per millorar l'Atenció de la Violència Masclista: s'ha reforçat aquest servei amb la incorporació d'una psicòloga i una jurista, que s'afegeixen a la treballadora social que ja treballa al SIAD.

Cooperació Internacional

S'ha incrementat la presència del consistori al Fons Català de Cooperació.

Integració de l'Ajuntament a la Comissió d'Ens Locals de la Generalitat (CCEL)

Igualtat i Feminismes

Accions de sensibilització i visualització del moviment feminista i del col·lectiu LGTBI a través de la pintura al mobiliari urbà i l'espai públic, concretament a: bancs de Rambla Vella, escales de la zona del carrer Goya i el Centre Cívic de Torreforta.

Repecta'm: s'ha intensificat aqueta campanya que busca posar al centre a la persona a qui es dirigeix el respecte que es busca incentivar i difondre.

Discapacitat i diversitat funcional

Des de juny es treballa amb Recursos Humans per incorporar com a personal subaltern a 4 persones amb diversitat funcional.

Centres cívics

Més col·laboració amb les entitats que s'ha materialitzat amb la cessió dels centres cívics durant l'estiu.

Amb Tarragona Impulsa s'està definint la creació d'un espai de promoció i innovació social i empresarial a Sant Salvador.

Salut

Rutes de promoció de la salut: s'han realitzat 21 rutes en contextos no formals com carrers, places o parcs on es reuneix el jovent en barris i al centre de la ciutat i allà se'ls ofereix orientació i assessorament sobre els riscos del consum de drogues, el risc de les pantalles i sexualitat. També s'està oferint informació i assessorament sobre addiccions, tant telefònic com presencial.

El diàleg, la Seguretat Ciutadana, la dignificació de l'espai públic i la potenciació de la promoció econòmica, patrimonial i turística han estat els eixos d'aquests 100 primers dies de mandat. «Hem anat per feina i n'hem fet. De fet hem executat un 69% dels objectius que ens vam proposar a principi de mandat i un 24% està en procés. Hem solucionat problemes i hem fet allò que ens vam comprometre que faríem com l'habitatge social. També hem iniciat la posada en marxa del pla més ambiciós mai abans fet per dignificar l'espai públic a través de la campanya Pam a Pam. De fet, el 2 d'octubre començarà a Parc Riu clar», subratlla l'alcalde de Tarragona, Rubén Viñuales. L'alcalde ha remarcat, abans d'entrar en detall de les accions aconseguides, que aquests 100 dies de nou Govern Municipal «s'han basat en el diàleg i les solucions a problemes que venen de lluny» com dotar de més efectius la Guàrdia Urbana per donar més impuls a la seguretat ciutadana, inversions que ja s'estan executant a la Part Baixa per fer front a les inundacions, el nou circuit per a creuristes o un sistema d'atenció al ciutadà que s'està posant en marxa per a emprenedors per estimular la implantació comercial. «Hem vingut per transformar la ciutat i aixecar els fonaments de la Tarragona d'avui, amb una història de 2.200 anys, però que ha passat de ser Tàrraco a Tarragona, una ciutat en femení, que escolta a les persones, a les entitats, a les empreses, als comerciants i als turistes. Una Tarragona que volem que sigui més verda i més neta i que mira als barris de Ponent, de Llevant, del centre, de la Parta Alta i la Part Baixa», ha assenyalat l'alcalde Viñuales. Durant aquests 100 primers dies hem signat el conveni de col·laboració amb Cohabitac per a la construcció de 192 habitatges de lloguer públic al PP10, i també el dret de superfície davant de notari. L'objectiu d'aquesta línia és facilitar el flux constant de persones entre els diferents espais d'interès comercial de Tarragona, convidant els possibles compradors a descobrir la diversitat comercial de la ciutat. Aquest flux de clients potencials incentivarà a més l'activitat en altres sectors com la restauració i l'activitat turística.