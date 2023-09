Presenten la imatge restaurada de la Mare de Déu de Valldosera

L'acte es durà a terme demà a les 19:00 hores a l'Espai Muralla del Centre Tarraconense

Demà dijous 28 de setembre de 2023, a les 19:00 hores a l'Espai Muralla del Centre Tarraconense «El Seminari», tindrà lloc la presentació de la imatge restaurada de la Mare de Déu de Valldosera del segle XIV.



Aquesta imatge, durant temps desapareguda, fou localitzada i identificada com la Mare de Déu de Valldosera per la historiadora de l'art Dra. Francesca Español. El Sr. Albert Palau, l'antiquari que va adquirir-la, informat de la trajectòria de l'escultura, tingué clar que el seu deure moral era fer donació de l'obra a l'Arquebisbat de Tarragona. El desembre de 2022 va ser lliurada al Museu Diocesà de Tarragona i amb la col·laboració de la Xarxa de Museus de les comarques de Tarragona i Terres de l'Ebre ha estat recentment restaurada. Es tracta d'una peça exquisida d'alabastre, datada al segle XIV, i vinculada a l'art gòtic llenguadocià.Demà, en un acte obert a la ciutadania, es presentarà aquesta restauració amb les intervencions dels restauradors Dra. Emma Zahonero i Sr. Jesús Mendiola (MVARTE) que explicaran el procés de conservació i restauració de la imatge. A la vegada, la historiadora de l'art, Dra. Francesca Español, explicarà la història i l'art de la Mare de Déu de Valldosera.L'acte serà presidit per l'arquebisbe Dr. Joan Planellas i Barnosell i presentat pel director del Museu Diocesà de Tarragona el Dr. Andreu Muñoz Melgar.