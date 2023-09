Port Tarragona comença els seus vols de vigilància amb dron

Durant els pròxims mesos s'intensificarà el patrullatge aeri amb aquests dispositius

Actualitzada 27/09/2023 a les 11:46

Drons per arribar més lluny

Un salt endavant

Seguretat integral al Port

El Port de Tarragona ha començat avui els seus vols de vigilància amb dron dins de les seves instal·lacions. Els primers pilots certificats per dur a terme aquestes tasques han utilitzat els dispositius adquirits fa uns mesos per fer aquests vols que augmentaran la seguretat de l'ens portuari tarragoní gràcies a les seves capacitats tècniques.L'Autoritat Portuària de Tarragona va adquirir dues unitats UAS (Unmanned Aerial System), el passat mes de maig. Els drons presenten característiques diferents i alhora complementàries. Per una banda, el dron més gran, el Mavic 300 RTK, ve equipat amb càmeres de visió en alta definició i infraroja, així com càmera tèrmica i l'última tecnologia en sistemes de control i comandament de l'equipament.El segon dron el Mavic 2 Enterprise Advanced, és més petit i versàtil i ve equipat amb càmera visual d'alta definició, càmera tèrmica, focus i altaveu, així com l'última tecnologia en sistemes de control i comandament.Fins a 7 membres de la Policia Portuària del Port de Tarragona han certificat les seves formacions en cursos de més de 100 hores lectives per poder realitzar aquestes tasques dins de les instal·lacions portuàries tarragonines.Amb aquests aparells i les seves respectives titulacions per poder-los utilitzar, el Port de Tarragona fa un pas endavant en termes de seguretat, ja que contribuirà a avaluar riscos, controlar el perímetre, inspeccionar exteriors zones de més difícil accés, i realitzar una vigilància passiva i activa, detectant riscos i amenaces i podent actuar en cas d'emergència, fent la gestió de la seguretat i les emergències molt més eficaç, eficient, efectiva i, sobretot, segura.L'adquisició d'aquests equipaments és un pas més en el projecte de gestió d'unitats UAS (drons) vinculats a la millora contínua de la seguretat del Port de Tarragona, que permetran una vigilància i el control perimetral del recinte portuari des de l'aire amb més camp visual, més precisió i més immediatesa, així com el suport en tasques de control mediambiental i gestió d'emergències.El Port de Tarragona compta avui amb un equipament tecnològic de darrera generació i personal propi altament especialitzat i format per prestar serveis de suport en els usos relacionats amb la seguretat.L'Autoritat Portuària de Tarragona es troba preparant la licitació per adquirir un detector de gasos per al Mavic 300 RTK i un nou dron per reforçar tasques policials.Tarragona és l'únic port de l'estat que compta amb una ISO 22320 de Gestió d'Emergències, fruit del seu esforç constant per millorar els processos d'informació i presa de decisions en situació de crisi, en la millora continuada dels procediments definits en els plans d'emergències (PAU, PIM, etc.) i en la formació integral del seu personal i d'aquest amb els cossos de seguretat (Mossos d'Esquadra, Guàrdia Civil, etc.), equips de salvament (SASEMAR, Creu Roja, SEM) i equips d'emergències (Protecció Civil, Bombers de la Generalitat de Catalunya, Bombers Parc Químic, etc.).