Només Junts i Vox aproven els primers 100 dies de mandat del govern Viñuales

ERC i ECP acusen l'executiva de no complir la majoria de les accions promeses i el PP critica que no s'han fet canvis per millorar la neteja ni la seguretat

Actualitzada 26/09/2023 a les 20:29

Notes positives

Un dels deures més importants de l'oposició és fiscalitzar l'acció del govern. A l'Ajuntament de Tarragona, els grups municipals han analitzat amb lupa els primers 100 dies de Rubén Viñuales com a alcalde i han valorat la feina duta a terme per la nova executiva des del dia de la investidura. Dels cinc partits que formen l'oposició al consistori tarragoní, només Junts per Catalunya i Vox han aprovat el govern amb un 6 sobre 10. A l'altra cara de la moneda estan les formacions que s'han mostrat crítiques i han suspès l'inici de mandat dels socialistes: Esquerra Republicana (3), En Comú Podem (3,9) i el Partit Popular (4).Tant ERC com ECP han fet èmfasi en el fet que gran part de les 100 mesures que l'equip de govern va anunciar que faria no s'han fet. La portaveu republicana, Maria Roig, definia com a «decebedors» els primers 100 dies de l'executiva. La consellera assegurava que un 76% de les accions promeses no s'han arribat a complir. De les que s'han dut a terme, afirmava que un 9% són «del llegat de l'anterior govern», com els col·lectors de Torres Jordi, i un 7% «són accions que òbviament s'han de fer, mani qui mani», com reunir-se amb entitats o cuidar la gent gran.Així, asseguren que només un 8% de les promeses impulsades són ideades pels socialistes, com el Pam a Pam. Roig assegura que algunes accions sabien que «no es podien complir». El conseller d'ERC, Xavier Puig, també va criticar que el govern va prometre accelerar algunes «polítiques prioritàries», les quals estan aturades. És el cas del conveni de carreteres, que encara no s'ha signat, o l'elaboració del POUM, entre altres. A més, va mostrar la seva preocupació per la «falta de rumb» de Viñuales, a qui demana que defineixi cap on ha d'anar Tarragona en aspectes com la mobilitat sostenible, sobretot pel que respecta als carrils bici.Jordi Collado, portaveu dels comuns, també creu que el govern necessita «un full de ruta». «Han de decidir si volen anar cap a una majoria progressista o anar cap a la dreta, que avui és Junts i PP», deia l'edil, qui assegurava que «el temps s'esgota», ja que en poc temps s'hauran de negociar els pressupostos. A diferència d'ERC, afirmen que s'han complert 39 accions de les 100 accions. Això sí, continua sent una xifra insuficient: «En qualsevol examen, seria un 3,9».El conseller d'ECP, Toni Carmona posava com a exemple cinc «no accions» que demostren «la incapacitat del govern en aquests 100 dies». L'edil afirmava que la museïtzació de la Font dels Lleons era «un projecte massa ambiciós i irreal». A més, criticava que no hi ha hagut cap novetat sobre la planificació de plantació de 3.000 arbres, l'inici de l'estudi de l'Empresa Mixta Energètica de Tarragona, el projecte del Banc d'Espanya o la instal·lació d'una guingeta a l'Anella Mediterrània. Collado alertava que «aquest govern en minoria de Viñuales comença a assemblar-se massa al de Ricomà».En aquest sentit, la portaveu del PP, Maria Mercè Martorell, assegurava que, en aquest inici de mandat, «tot continua pràcticament igual». L'edil posava èmfasi en la necessitat de millorar la neteja i la seguretat ciutadana. A més, apuntava que no s'ha fet «ni una reparació dels espais públics», per millorar la imatge de la ciutat. Martorell també criticava l'acord entre l'Ajuntament i la Generalitat per convertir la Ciutat de Repòs en un alberg juvenil, ja que «s'ha perdut l'oportunitat de posar-hi equipaments per als veïns».No tothom ha estat tan dur amb l'equip capitanejat per Viñuales, perquè Vox i Junts han aprovat els primers cent dies del govern. I és curiós que la formació d'ultradreta sigui un dels únics grups que valori positivament la tasca dels socialistes, quan l'alcalde ha estat reiterant la seva animadversió cap a Vox. Això sí, el portaveu del partit, Javier Gómez, indicava que, ara, «comença la responsabilitat de veritat, sense excuses». L'edil apuntava que Tarragona precisa de moltes actuacions i que donarà suport a totes les mesures positives per als tarragonins «amb independència del partit que les impulsi».Per la seva banda, el portaveu de Junts, Jordi Sendra, afirmava que «l'alcalde té ganes de fer moltes coses i busca complicitats per tirar-les endavant». El conseller assegurava que el govern «fa coses que defensàvem nosaltres com la platja per a gossos». També remarcava el compromís mostrat per Viñuales en la lluita contra els coloms o en la recuperació de l'Oficina de Promoció del Català. Sendra, però, adverteix que si el govern vol el vot de Junts per aprovar els pressupostos del 2024, haurà d'incloure partides per desenvolupar projectes que van defensar els sobiranistes en campanya.