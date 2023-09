La URV escala fins a la posició 501-600 del món al rànquing 'Times Higher Education'

És la sisena universitat de l'Estat que apareix en aquesta classificació, que ha avaluat les 1.904 millors universitats del món

Actualitzada 27/09/2023 a les 16:51

La quarta catalana i la sisena de l'Estat

La Universitat Rovira i Virgili (URV) s'ha situat en la posició 501-600 del World University Rankings 2024 que 'Times Higher Education' (THE) ha presentat aquest dimecres, 27 de setembre. El rànquing avalua les 1.904 millors universitats del món, 105 més que l'any passat, i la URV ha pujat de l'interval 601-800 al 501-600.En aquesta edició, la vintena, la metodologia s'ha actualitzat per reflectir els resultats de les universitats intensives en recerca. La URV destaca especialment en l'àrea de qualitat de la recerca, en què ha obtingut 68,1 punts sobre 100, a partir dels indicadors d'impacte de les citacions i de fortalesa, excel·lència i influència de la recerca.La URV se situa al sisè lloc de les 56 universitats públiques i privades que hi apareixen, posició que comparteix amb altres tres universitats: Universitat Complutense de Madrid, Universitat de Granada i Universitat de València. Tres universitats públiques catalanes encapçalen la llista de les millors universitats de l'Estat: Universitat de Barcelona (152), Autònoma de Barcelona i Pompeu Fabra (201-250), seguides de la URV, la quarta universitat catalanaL'edició 2024 del rànquing mostra, de nou, el domini de les universitats britàniques i nord-americanes. Les cinc primeres posicions del món les ocupen les universitats d'Oxford, Stanford, l'Institut de Tecnologia de Massachusetts (MIT), Harvard i Cambridge.