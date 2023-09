El Síndic de Greuges valora la Diputació de Tarragona amb un excel·lent per l'accés a la informació pública

Per tercer any consecutiu, el Síndic considera que la institució és 100% accessible, eficaç, comprensible i garantista en la seva resposta a les peticions que rep

Actualitzada 27/09/2023 a les 13:54

Un 75% més de peticions d'accés a la informació pública

La Diputació de Tarragona és excel·lent en la resposta que dona a les peticions d'accés a la informació pública que li arriben segons el Síndic de Greuges. Per tercer any consecutiu, la institució ha obtingut la màxima puntuació en una auditoria que es realitza mitjançant la tècnica del sol·licitant ocult i que fa referència al 2022, any en què la Diputació va rebre i tramitar un 75% més peticions que l'any anterior.Segons l'auditoria del Síndic de Greuges, la Diputació ha estat 100% accessible, eficaç, comprensible i garantista en els casos que ha plantejat amb l'auditoria. Aquesta puntuació de la institució està per sobre de la mitjana del conjunt d'organismes avaluats pel Síndic que són un 95% accessibles, un 83% eficaces, un 90% comprensibles i un 55% garantistes.Entre d'altres, l'auditoria valora aspectes com el compliment dels terminis de resposta a la sol·licitud, els de resolució, de notificació i de lliurament de la informació; si aquesta s'ha lliurat completa i en el format sol·licitat, si s'han tingut en compte els règims de recursos i de reclamacions o si s'han aplicat correctament els possibles límits que marca la normativa segons el tipus d'informació.Per fer aquesta avaluació, el Síndic de Greuges ha utilitzat la tècnica del sol·licitant ocult. És a dir que ha contactat amb la Diputació com si fos una persona física anònima i ha demanat la informació que l'interessava. A partir d'aquí, la Diputació ha tramitat l'expedient i ha facilitat la informació sol·licitada en termini.Cada vegada arriben més peticions de dret d'accés a la informació pública a la Diputació de Tarragona. Durant el 2022, la institució ha tramitat un total de 65 peticions d'accés a la informació pública, 28 més que l'any anterior i 44 més que el 2016, el primer any que se'n van tramitar. Entre d'altres, se sol·licita informació o accés a expedients sobre processos selectius, projectes de carreteres, tributs, subvencions a ajuntaments o campanyes institucionals. Aquest dijous, 28 de setembre, es commemora el Dia Internacional del Dret d'Accés Universal a la Informació.