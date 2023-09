El nou bus comercial de Tarragona es posarà a prova durant la campanya de Nadal

El servei començarà al 'Black Friday' el 25 de novembre i estarà disponible gratuïtament tots els dissabtes fins el dia de Reis

Actualitzada 27/09/2023 a les 08:59

El bus comercial per la ciutat de Tarragona començarà a rodar el pròxim 25 de novembre. La data s'ha escollit coincidint amb el començament de la campanya del Black Friday i la seva activitat s'allargarà fins al 6 de gener per cobrir la temporada de Nadal. El bus serà gratuït i farà un recorregut pels principals eixos comercials de la ciutat tots els dissabtes fins al dia de Reis, a més del dijous 4 de gener. «La intenció és que la línia de bus uneixi la Rambla i el centre de la ciutat amb el Parc Central i El Corte Inglés», explica Melcior Bustos, vicepresident de l'associació de comerciants Via T.



Campanya de Nadal conjunta

El servei tindrà dos torns: un al matí, d'11 a 14.30 h., i un a la tarda, de 17 a 21 h. «Les parades i la freqüència de pas encara s'han de concretar, però segurament serà de 15 o 20 minuts», va afirmar Bustos. També està a l'aire si els establiments comercials rebran un retorn econòmic per la gratuïtat del servei. La consellera de Comerç, Turisme i Promoció Econòmica, Montse Adán, va expressar que aquesta iniciativa «posa el comerç de Tarragona al centre de l'acció municipal, en estreta col·laboració amb el sector». Des de l'associació Via T també es veu com «una oportunitat útil i positiva per començar a dinamitzar tots els eixos comercials».Bustos analitza aquest nou servei com «una prova pilot» per veure si «som atractius o no». També, el vicepresident de l'associació de comerciants creu que «ens ajudarà a saber cap a quina direcció es mou la gent, si dels grans magatzems al centre de la ciutat, o al revés». Un dels grans beneficis que destaca Bustos és poder fer un seguiment dels fluxos de gent en diferents horaris i poder recopilar dades, que «d'una altra forma ens seria impossible».Aquest nou servei estarà sota examen de novembre al gener per poder revisar si ajuda a augmentar les vendes dels locals comercials de la ciutat. Si funcionés, «la voluntat seria allargar-ho en altres temporades comercials fortes», expressa Bustos. El vicepresident de la Via T mostra voluntat d'arribar més enllà. «Si la proposta té èxit i la gent respon, al servei es podria encabir-hi un altre tipus de transport que també fes aquest recorregut». Per això, tampoc es descarta que en un futur es pogués proposar un canvi de línies en el servei d'autobús a l'Empresa Municipal de Transports Públics de Tarragona (EMT).La iniciativa es va segellar ahir durant una reunió entre la consellera i Francisco Lambea, gerent del Parc Central, Valentí Muñoz, director a Tarragona d'El Corte Inglés, i Melcior Bustos, vicepresident de Via T. A més d'aquesta nova oferta de mobilitat, les diferents entitats comercials i l'Ajuntament han arribat a certs objectius comuns. Un d'ells és impulsar conjuntament una campanya comercial unificada que pugui potenciar la projecció de Tarragona com a capital comercial de referència del Sud de Catalunya. També, amb aquesta acció es buscarà augmentar el coneixement dins i fora de la ciutat dels eixos comercials i incentivar el consum presencial. En aquesta línia, es publicarà una agenda unificada d'activitats de Nadal, en la qual es farà l'encesa de llums de forma conjunta. La promoció publicitària de la campanya nadalenca també es farà de forma unitària. Aquests acords s'acabaran de signar i explicar detalladament els pròxims dies.