CleceVitam rep als primers usuaris de la seva nova residència al centre de Tarragona

La residència s'ubica al costat de l'Hospital Joan XXIII i contribueix a incrementar el número de places disponibles per a gent gran a la ciutat

Actualitzada 27/09/2023 a les 12:24

CleceVitam, entitat gestora de residències per a gent gran, obre la seva primera residència a Tarragona. Sota el nom de, el nou centre compta amb un total de, amb habitacions individuals, dobles i algunes suites adaptades a les diferents necessitats i preferències dels residents. A més, ofereix unes instal·lacions excepcionals, així com noves tecnologies al servei de l'envelliment actiu i la qualitat de vida de les persones grans.L'apertura d'aquesta residència, cobrint així la necessitat d'atenció i cura professional de molts tarragonins i tarragonines i contrarestant el dèficit d'opcions que registra la capital de província. En conseqüència, i per tal d'oferir el millor servei, promoure l'envelliment actiu i l'autonomia personal, així com vetllar per la salut i el benestar de les persones usuàries, el centre comptarà amb un, un cop assoleixi la plena ocupació.Segons explica la, «la voluntat del centre és esdevenir una segona llar pels futurs residents, on trobin l'acompanyament necessari per mantenir la seva autonomia, però sense deixar de ser les protagonistes dels seus projectes de vida». Per aconseguir-ho, afegeix: «Ens hem dotat d'un equip de professionals que, eventualment, anirà creixent, i que està completament orientat a les persones grans per escoltar-les, conèixer-les i atendre-les de forma totalment personalitzada».