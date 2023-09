Una quadrilla de Tarragona guanya per quarta vegada la 'Champions' dels paletes a Màlaga

L'oficial Aleix Plana i l'ajudant Vasile Safta han aconseguit aquest reconeixement per valor de 6.000 euros

Una quadrilla de Vila-seca (Tarragonès) s'ha alçat per quarta vegada amb el primer premi de la 'Champions' dels paletes, que és com es coneix al Concurs Nacional de Paletes «Peña El Palustre» - Certamen «Manuel Peláez Santiago», la 56 edició del qual s'ha celebrat aquest diumenge a Màlaga. L'oficial Aleix Plana i l'ajudant Vasile Safta han aconseguit aquest reconeixement per valor de 6.000 euros i se situen entre les parelles més guardonades de la història d'aquesta competició de referència a nivell nacional en aquest art tradicional.«La dificultat és màxima», ha afirmat Plana, que tenia «bastants nervis» perquè creia que li cauria el que havia construït, però ha posat el seny i «el cap a funcionar» per esbrinar com fer-ho, i ha afegit que els diuen que són «els únics als quals se'ls ha mantingut drets» el treball efectuat tots els anys que hi han acudit.La figura que han descobert que havien de construir es titulava «Dos anells de rajola paral·lels units per un arc», una construcció que està «al límit de l'equilibri», segons el president del jurat del concurs i dissenyador de la peça, l'arquitecte Demófilo Peláez Postigo, que ha ressaltat que el veredicte ha estat molt renyit i s'ha decidit per l'equilibri entre el replanteig i l'acabat.«Si no es feia perfectament, acabava desembocant que la figura caigués», ha assenyalat, per afegir que aquest disseny està entre els més complicats, i és que només quinze quadrilles, menys de la meitat, han aconseguit que la seva construcció estigués completa i dempeus quan s'han acabat les quatre hores de termini. «A banda de ser bon paleta, que aquí ho són tots, cal saber treballar amb la pressió, amb el factor temps, amb aquesta exactitud, amb aquest acabat, amb el sol durant tot el matí», ha incidit.El segon premi, amb un reconeixement de 2.500 euros, ha estat per a la quadrilla de José Manuel Álvarez i Francisco Álvarez, del municipi sevillà d'Herrera, i el tercer ha estat per a Manuel Fuentes i Javier Vargas, que han aconseguit 1.500 euros i el premi Obramat, de 1.000 euros en materials per a la parella de Màlaga més ben classificada. Fins a nou quadrilles de Jaen, Càceres o Badajoz han estat reconegudes pel seu treball amb premis en metàl·lic i trofeus.Aquest certamen va néixer el 1967 de la mà dels germans Manuel i Demófilo Peláez Santiago, aquest últim va morir fa set anys, però el primer segueix al peu del canó com a llegenda viva del certamen. La presidenta de la penya i de la comissió organitzadora del concurs, Mari Carmen Peláez Postigo, va recordar que l'objectiu és posar en valor l'art tradicional de fer de paleta. Els col·legis oficials d'Arquitectes i Arquitectes Tècnics, la Federació Malaguenya de Penyes i Ciments Cosmos estan entre els mecenes d'aquest certamen.