Sandra Ramos (PSC) defensa el dispositiu de seguretat tot i l'accident de la Traca

Les causes de l'incident s'estan investigant

Actualitzada 25/09/2023 a les 20:59

La darrera nit de les festes de Santa Tecla es va veure marcada per un accident a la Traca del Correfoc. Tres trons es van desprendre i van caure sobre la cara d'una dona amb part de la pólvora encara encesa. La víctima va patir cremades greus i va ser traslladada a l'Hospital Joan XXIII. La consellera de Festes, Sandra Ramos, va lamentar l'incident i va explicar que «totes les mesures de seguretat estaven aplicades en aquell moment». Tot i això, la consellera va remarcar que no es deixarà de fer l'espectacle pirotècnic «perquè hi hagi un accident».Les causes de l'incident s'estan investigant. L'endemà de la cloenda de les festes, la consellera va fer balanç de les celebracions. La consellera no es va mostrar preocupada per la massificació de gent a les festes i descarta unade les mateixes. Malgrat això, sí que va expressar que «és normal» que en cap de setmana vingui gent de fora a la ciutat. «Santa Tecla és un moment en què Tarragona exerceix de capital i això es nota amb l'arribada de gent d'altres poblacions», va dir Ramos, que creu que «no es perdrà mai l'essència de les festes».El dispositiu de seguretat de la Santa Tecla d'enguany ha comptat amb l'ús de drons com una de les principals novetats. Ramos en valora l'ús «positivament», ja que té «tot el sentit del món» fer-los servir en actes com la Baixada de l'Àliga, grans concerts o la processó. «Ens ajuda a saber quanta gent hi ha», diu Ramos. A part, la consellera va defensar que el dispositiu de seguretat va funcionar bé i va qualificar d'«espectacular» la labor de la Guàrdia Urbana durant la festivitat.El cos policial va haver d'actuar en establiments que venien alcohol en horari no permès i en baralles puntuals. Algunes d'elles es van veure a la Baixada de l'Àliga, acte que Ramos va recordar que és «un moment pels adults». «Em preocupa veure canalla de 12 anys amb comes etílics o nens de 9 acompanyats per la seva germana de 14 que pateixen un atac d'ansietat a la Baixada», va afegir Ramos.Pel que fa al Parc Francolí, un dels nous grans escenaris de la festa, la consellera el va qualificar de «gran experiència». La conselleria de Festes es va mostrar partidària de continuar repartint els espais per la ciutat i és molt probable que es repeteixi l'aposta l'any vinent. Tot i això, Ramos va reconèixer que s'ha de millorar la mobilitat i els serveis de bar al parc. «Hem de tenir en compte que era la primera vegada que es feia i no sabíem com respondria la gent», va dir la consellera.