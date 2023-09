Prop de 300 investigadors de la URV participen en la Nit Europea de la Recerca

La novetat d'enguany és que la fira de tallers científics a la plaça Corsini es realitzarà per primer cop durant dos dies, el 29 i el 30 de setembre

La sisena edició de la Nit Europea de la Recerca ja està en marxa. Després de celebrar per primera vegada la fira de tallers científics a Tortosa divendres passat, ara encara la setmana amb prop d'un centenar d'activitats destinades a tota mena de públic.Les principals novetats d'aquesta edició tenen a veure amb l'acte central de la nit: la fira de tallers científics per a públic familiar. La gran afluència de públic en edicions anteriors han fet que aquesta activitat passi a fer-se dos dies a la plaça Corsini de Tarragona: la tarda del 29 i el matí del 30 de setembre. Prop de 60 tallers ompliran el recinte amb tallers científics experimentals. A més, en accedir a la plaça, els nens i les nenes obtindran un passaport científic que podran segellar en finalitzar els tallers i accedir a un obsequi final un cop completat. L'objectiu, però, és apropar-los a la ciència d'una manera entenedora i despertar la seva curiositat científicaPer arribar a tot tipus de públic s'han organitzat també activitats prèvies i posteriors a l'acte central. Fins divendres, els centres de secundària de la demarcació rebran la visita d'investigadors de la URV i dels instituts de recerca que impartiran prop de 30 xerrades i tallers divulgatius als centres que ho hagin sol·licitat.També s'ha organitzat una xerrada avui a la sala d'actes del Museu del Port de Tarragona. Els investigadors Javier Sigró, del Centre en Canvi Climàtic C3 de la URV, i Jaume Folch, del Departament de Bioquímica i Biotecnologia de la Universitat, parlaran sobre les conseqüències climatològiques i sobre la salut humana de l'augment de la temperatura del mar. L'activitat és d'accés lliure i no cal inscripció prèvia.D'altra banda, demà es farà un taller de tast de vins, amb inscripció prèvia, al Mercat Central de Tarragona a càrrec de Toni Sànchez-Ortiz, enòleg i professor de la Facultat d'Enologia de la URV. El Mercat també sortejarà durant tota aquesta setmana una visita al Parc Astronòmic de les Muntanyes de Prades, amb espectacle astronòmic i menú degustació. Hi podran participar aquelles persones que fins dissabte facin una compra de més de 10 euros al Mercat Central.Finalment, la Nit Europea de la Recerca oferirà, el dijous 5 d'octubre a la tarda, una sessió de microxerrades divulgatives organitzada per l'IIPSV en col·laboració amb la Universitat, on investigadors de diferents àmbits faran una pinzellada de les seves línies de recerca.Des del 2018, la URV organitza aquesta iniciativa, que es produeix cada any i en què participen simultàniament 300 ciutats de 30 països d'Europa. Està coordinada i organitzada per la Unitat de Comunicació i Divulgació de la Ciència de la Universitat Rovira i Virgili (URV), s'hi han implicat prop de 300 investigadores i investigadors de la URV i també dels centres d'investigació CERCA del territori.D'altra banda, l'Ajuntament de Tarragona, a través de l'oficina Europe Direct Tarragona, és el patrocinador principal de la fira de tallers científics de la plaça Corsini, juntament amb la Diputació de Tarragona i el Port de Tarragona. També ha comptat amb la col·laboració del Mercat Central de Tarragona i l'empresa Borges.La fira de tallers científics també ha arribat a les Terres de l'Ebre. Tortosa va acollir divendres aquesta activitat, on es van oferir vuit tallers interactius que van reunir més de 200 famílies a la plaça de l'Ajuntament de la ciutat. L'èxit d'aquesta primera edició fa que Tortosa s'incorpori al mapa de la Nit Europea de la Recerca, que compta amb el cofinançament del programa de recerca i innovacióde la Unió Europea.