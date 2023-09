Plena ocupació als hotels de Tarragona l'últim cap de setmana de Santa Tecla

Després d'un inici d'estiu fluix, els hotels s'han recuperat i han arribat al 90% d'ocupació a l'agost

Després d'un juny i juliol fluixos pel que fa a ocupació, els hotels de Tarragona s'han recuperat a l'agost i al setembre, en aquest últim gràcies a les festes de Santa Tecla. Així ho declara Xavi Jornet, president de l'Associació d'Hotelers de Tarragona.Jornet explica que durant els mesos de juny l'ocupació es va reduir un 10% en comparació amb l'any anterior, principalment per l'augment en un 15% dels preus mitjans de les habitacions provocat per la pujada generalitzada dels costos. Al juliol, es va produir un lleu augment de l'ocupació, arribant al 85%, i finalment, a l'agost es va retornar a les dades esperades tot i que els preus encara estiguessin per sobre la mitjana, i es va assolir el 90% d'ocupació.El mes potent de l'hostaleria ha estat setembre amb motiu de les festes de Santa Tecla. Jornet apunta que durant els deu dies que han durat les celebracions s'ha mantingut un 80% d'ocupació, i que l'últim cap de setmana s'ha arribat al 100%. Són unes xifres similars a anys anteriors, a excepció de 2020 i 2021, quan encara hi havia afectacions per la Covid-19. Jornet també remarca que els turistes tenen la tendència a allargar les seves estades amb motiu de Santa Tecla i que l'augment d'ocupació també es deu a aquells grups musicals i colles castelleres, entre d'altres, que venen de fora, participen en el programa de festes i necessiten un lloc on dormir.Sobre els perfils de turista detectats, Jornet declara que durant els mesos de juny, juliol i agost reben, majoritàriament, famílies i gent en edat de treballar que aprofiten que no hi ha escola i que tenen vacances a la feina per a viatjar. Són col·lectius que realitzen les seves reserves amb molta antelació.Pel que fa al perfil que esperen a partir d'octubre, es tracta de gent jubilada que aprofita per viatjar en èpoques de l'any quan no hi ha tanta massificació. Aquests fan les seves reserves a última hora i, per això, des de l'Associació d'Hotelers encara no poden preveure el nivell d'ocupació del que resta per finalitzar l'any.Amb tot, Jornet remarca que esperen mantenir les xifres de 2022 i que a menys que hi hagi un esdeveniment en particular, tant positiu com negatiu, les dades solen ser sempre les mateixes. D'altra banda, apunta que si hi ha res que produeixi un augment de l'ocupació, aquest es donaria de manera progressiva i no de cop; per tant, les xifres fins a finals d'any es mantindrien similars a les de 2022.