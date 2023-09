L'Hospital Joan XXIII rep el certificat ESO Stroke Unit

El reconeixement defineix l'Hospital com un centre excel·lent en el

tractament de l'ictus

Actualitzada 26/09/2023 a les 11:53

L'European Stroke Organisation (ESO), entitat líder en promoure l'acreditació de centres d'alta tecnologia en el tractament de l'ictus a Europa, ha concedit el prestigiós certificat ESO Stroke Unit a l'Hospital Universitari Joan XXIII de Tarragona. Aquest reconeixement posa de manifest l'excel·lència en el tractament de l'ictus que ofereix l'Hospital, i el consolida com a centre d'alta referència de la regió.El procés d'acreditació ha estat liderat per la Dra. Laia Seró, el Dr. Xavier Ustrell i el Dr. Alan Flores, de la Unitat d'Ictus de l'Hospital tarragoní. Aquesta Unitat està formada per experts de diferents àrees de l'Hospital: metges, personal d'infermeria i tècnics sanitaris dels serveis de Neurologia, Urgències, Diagnòstic per la Imatge (neuroradiologia i radiologia intervencionista), Rehabilitació (amb equip integral de fisioteràpia), Anestesiologia i Neurocirurgia.El reconeixement s'ha assolit gràcies a la implantació eficient de protocols i circuits de diagnòstic, al tractament de l'ictus i a la seva constant actualització i millora. Aquests factors claus han estat determinants en els excel·lents resultats clínics de l'Hospital, així com la seva capacitat de resposta, els recursos, la recerca i altres criteris requerits per l'acreditació ESO Stroke Unit.L'European Stroke Organisation té com a missió millorar l'atenció a l'ictus mitjançant l'educació mèdica dirigida tant a professionals de la salut com al públic en general. A més, l'ESO actua com a veu de l'ictus a Europa i treballa enl'harmonització de la gestió dels protocols. Entre els seus objectius destaquen la sensibilització sobre la malaltia, el desenvolupament de polítiques públiques per millorar l'atenció dels pacients, la promoció de la qualitat de vida dels supervivents, la promoció de l'educació i l'establiment de programes docents internacionals.Amb aquesta acreditació, l'Hospital Universitari Joan XXIII s'iguala als principals hospitals de Catalunya en l'abordatge de l'ictus i contribueix a assolir els objectius del Pla director de la malaltia vascular cerebral de Catalunya. Aquest reconeixement reafirma l'excel·lència i dedicació de l'Hospital en la prestació de l'atenció més avançada i efectiva als pacients afectats.