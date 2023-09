L'Espai jove Kesse acollirà les noves propostes del festival Gen Rec

Aquesta iniciativa es basa en tres propostes, que volen fer més proper i atractiu el cinema i l'organització d'aquests festivals als joves

Actualitzada 26/09/2023 a les 13:09

Les activitats es duran a terme els divendres 3, 10, i 17 de novembre a l'Espai Kesse en una col·laboració entre l'Ajuntament de Tarragona i el Festival de cinema REC que pretén donar a conèixer el cinema al jovent.La primera de les propostes del Gen REC a l'Espai Kesse és, en la que els participants aprendran a través, impartides per professionals en actiu, on els participants aprendran com es pensa, s'organitza i es programa un festival, i la gestió cultural. A més es farà extensiva durant la celebració del festival, del 22 al 26 de novembre.La segona de les iniciatives de Gen REC és l'ampliació del, on els membres de menys edat participen en l'elecció d'una de les pel·lícules guanyadores del Festival. Enguany, la convocatòria s'amplia a totes les personesque vulguin formar part del procés de selecció de les pel·lícules guanyadors de la competició, Opera Prima.Finalment, la tercera de les iniciatives de Gen REC és el, que des de fa més de deu anys convida els joves a conèixer el cinema més actual i menys comercial, amb un debat entre els professionals i els alumnes de diversos centres formatius. L'Espai Jove Kesse i el Festival REC s'alien per apropar el MIRA'M a la ciutadania durant els tres primers divendres de novembre. Un cop acabada la projecció, els participants podran intervenir en elconduït per una persona experta en el tema tractat a la pel·lícula.A l'Espai Jove Kesse es projectaran els films The Ordinaries, System Crasher i una proposta que escolliran els participants a Joves Programadors. A través d'aquestes iniciatives es vol contribuir a ajudar-los a formar les seves inquietuds culturals i cinematogràfiques.