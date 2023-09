L'Escola de Música de Tarragona espera recuperar les matriculacions prepandèmia

El nombre d'alumnes va créixer en el 2019 a les tres seus, però la irrupció de la covid va frenar aquesta projecció ascendent

Actualitzada 25/09/2023 a les 21:10

Oferta formativa instrumental

L'Escola Municipal de Música va experimentar un creixement en el curs 2019-20. La irrupció de la covid, però, va frenar la seva projecció ascendent. Les matriculacions, que anaven a l'alça, van patir un descens del 20%. En aquell moment, va passar de sumar uns 600 alumnes entre les seus d'Armanyà, de Sant Pere i Sant Pau i de Ponent, a tenir-ne uns 400.L'any passat, l'escola va començar a recuperar-se d'aquesta davallada. Per aquest curs, de moment, compta amb 450 inscrits, però encara està obert el termini d'inscripcions en alguns dels cicles oferits. Així que, en les pròximes setmanes, es preveu que aquesta xifra vagi pujant. «Esperem que continuï augmentant i que creixem en nivell d'alumnes», confessa el director de l'Escola Municipal de Música, Alexis Lanza.L'oferta formativa es divideix en dues línies, una de llarga durada i una altra de curta. Pel que respecta a la primera, és dirigida a aquells alumnes que entren a l'escola amb 4 anys i van promocionant de curs fins a arribar als 18. «Aglutinen el gran gruix dels matriculats al juliol», apunta Lanza, qui afegeix que hi ha nens i joves d'entre 9 i 12 anys, sense coneixements de música, que acaben incorporant-se a aquesta línia de llarga durada més tard. D'altra banda, també hi ha un cicle per a adults, que dura 4 anys. Pel que fa a l'oferta de curta durada, s'impulsen diferents cursos per a adolescents i adults que consisteixen a formar part d'agrupacions o fer cant coral, entre d'altres. També fan tallers de música en família, enfocats als infants d'entre 0 i 3 anys.On més es va notar la davallada de matriculacions va ser en els cursos de llarga durada. No només per la pandèmia, sinó per la baixa natalitat. «Si abans teníem llista d'espera, ara, entren tots perquè no hi ha tants nens», apunta. D'altra banda, el director de l'escola també creu que «està costant remuntar la situació» perquè, arran de la pandèmia, hi ha hagut un canvi d'hàbits, «una altra manera de viure». A més, la situació econòmica a les llars no està acompanyant. Des del centre s'han pres mesures per afavorir que les persones amb dificultats amb bonificacions de fins al 100% per discapacitats o del 50% per a famílies nombroses.«El procés és lent, però anem recuperant les matriculacions», indica Lanza, qui ha destacat que, a banda d'aconseguir més alumnes, l'objectiu és fidelitzar els que ja ho són. Conscients que, en l'adolescència, el jovent comença a tenir diferents interessos, des de l'escola aposten per crear una oferta variada, amb optatives com la de producció musical, perquè puguin decantar-se pel que més els vingui de gust.A més, han flexibilitzat el pla d'estudis perquè els alumnes no passin tantes hores a l'aula: «Són mesures per adaptar-nos a la situació social actual». Tot i això, reconeix que molts acaben deixant la música quan comencen el Batxillerat o van a la universitat, perquè no poden compaginar-ho amb els estudis. «Per a mi, l'èxit és que no abandonin la música tot i que estiguin estudiant una altra cosa», diu Lanza.L'oferta formativa instrumental de l'Escola Municipal de Música és àmplia, on també s'ensenyen matèries com cant coral o llenguatge musical. Es pot aprendre a tocar el piano, la guitarra clàssica, el violoncel, el violí, la flauta travessera, el clarinet i el saxofon. A més hi ha classes de guitarra elèctrica i bateria a l'aula de Sant Pere i Sant Pau, ubicada a l'Escola Marcel·lí Domingo, i a la de Ponent, a l'Escola Els Àngels, on també es pot aprendre a tocar la guitarra flamenca.En el 2004, l'Escola Municipal de Música va fer una aposta decidida pels instruments tradicionals. Des d'aquell any, a la seu d'Armanyà, s'imparteixen classes de tarota, tible i tenora, percussió tradicional, acordió diatònic, sac de gemecs i flabiol i tamborí. «Som de les poques escoles que tenim instruments tradicionals», destaca Lanza, qui explica que també realitzen projectes de música comunitària a centres d'educació primària i secundària. També a les escoles d'educació especial i a les llars d'infant. L'any passat, l'escola va arribar a 1.400 alumnes amb tots els seus serveis.