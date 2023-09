L'Ajuntament de Tarragona licita d'urgència les obres de l'intercanviador de Battestini

L'actuació, que costarà 1,2 milions d'euros, es finançarà amb fons Next Generation i ha d'estar acabada abans del 2025

Actualitzada 25/09/2023 a les 19:47

Les dues fases del projecte

L'Ajuntament de Tarragona ha tret a concurs públic les obres compreses en el projecte de l'intercanviador d'autobusos de l'Empresa Municipal de Transports (EMT) al carrer del Doctor Battestini. La licitació ha estat declarada d'urgència perquè l'actuació serà finançada amb fons europeus Next Generation i la data límit perquè estigui executada és el 31 de desembre del 2024. Així, s'ha accelerat el procés d'adjudicació perquè sigui una realitat com més aviat millor. Segons les dates estimades, l'inici d'obres tindria lloc el març del 2024 i finalitzarien a finals del mes d'octubre.El passat abril, el Ministeri de Transport, Mobilitat i Agenda Urbana va atorgar a Tarragona un ajut de 3.328.196,91 euros dels fons europeus Next Generation per a la implantació de les Zones de Baixes Emissions (ZBE) i la transformació digital i sostenible del transport. Del total, 1.109.196 euros es destinaran a la construcció de l'intercanviador de Battestini, que potenciarà i afavorirà l'intercanvi modal de transports, generarà un punt d'ordenació de les línies de l'EMT. El pressupost base de licitació de les obres és d'1.027.034,18 euros, més 215.677,18 en concepte d'IVA, i les empreses interessades podran presentar les seves ofertes fins al pròxim 10 d'octubre. El termini d'execució dels treballs es preveu que sigui de vuit mesos.Actualment, el carrer del Doctor Battestini és un aparcament de zona blava. A principis de setembre, l'equip de Patrimoni Històric de l'Ajuntament el va tancar provisionalment per fer un estudi previ de les afectacions al subsol. Concretament, es va dur a terme una intervenció arqueològica al llarg de l'espai que ocupa el pàrquing, necessària abans de poder fer els treballs d'adequació del projecte d'intercanviador de Battestini. Des de fa un parell de setmanes, l'aparcament de zona regulada torna a ser accessible, a l'espera que s'adjudiquin i s'iniciïn les obres.L'actuació consta de dues fases. La primera inclou les obres pròpies de l'intercanviador d'autobusos. Aquest disposarà d'una calçada amb 4 carrils de circulació, dos aniran direcció l'avinguda Roma i els altres aniran cap al carrer de Pere Martell. A cada extrem hi haurà una rotonda, que farà possible qualsevol maniobra de canvi de sentit dins de l'intercanviador.L'intercanviador es connectarà amb l'estació d'autobusos existent a través d'un pas de vianants situat a la zona central. La primera fase també inclou el desplaçament del pas de vianants que hi ha a l'avinguda Roma, que connectarà la vorera que hi haurà entre l'intercanviador i el Parc de la Ciutat –de 9 metres d'amplada– amb la plaça de l'Alcalde Lloret.La segona part del projecte inclou les obres al carrer de Domènec Guansé, on s'eliminarà un carril de circulació per transformar-lo en zona verda. Aquest es convertirà en una nova mitjana amb parterre de gespa i arbrat. Així, disposarà de voreres a banda i banda, un carril de circulació per sentit i un cordó d'aparcament. Des d'aquest carrer ja no serà possible accedir als carrils centrals de l'avinguda Roma.