Inicia la tercera edició de «Peix de Tarragona, tot un gust»

Des d'aquest dimarts 26 de setembre i fins al proper 17 d'octubre, l'Ajuntament, el Port de Tarragona, la Confraria de Pescadors, Mercats de Tarragona i la Federació d'Associacions d'Empresaris d'Hostaleria de la Província de Tarragona (AEHT) organitzen la tercera edició de la campanya de dinamització comercial 'Peix de Tarragona, tot un gust'.La campanya, que s'adreça a la ciutadania, els consumidors de peix, restauradors i punts de venta de peix fresc, té com a objectiu posar en valor del peix de Tarragona per tal que s'adquireixin i consumeixin espècies de peix que arriben a la Llotja de la ciutat i fomentar així la sostenibilitat a partir del consum d'espècies de temporada i de proximitat.En cadascuna de les edicions s'han promogut un seguit d'espècies autòctones. Aquest any és el torn del moll de fang, el rap, la gamba rosada, el verat, la sípia i l'aranya blanca. En la primera, l'any 2021, es van promoure la sardina, el seitó, el pop blanc, la gamba blanca, el gadagang, el lluç i la canana. L'edició de 2022, per la seva banda, es va dedicar a la bròtola, l'emperador, la maire, l'orada, la palaia i el pop roquer.La campanya d'enguany es presenta amb el lema «El nostre passat també és el nostre futur», que cerca visibilitzar i donar protagonisme a l'ofici de pescador, molt present al barri tarragoní del Serrallo. Un ofici replet d'història i de tradició que cada cop es troba amb més dificultats de relleu generacional. L'objectiu és reivindicar aquesta ocupació i la importància de la seva tasca, en ser els responsables que es puguin degustar moltes de les espècies de peix de la costa tarragonina que, un cop arribades a la Llotja, van a parar als diferents canals de venda i, des d'allà, a la taula de molts tarragonins.La imatge de l'actual campanya, que lluirà al llarg d'aquest període arreu de la ciutat en tanques, marquesines, culeres d'autobús i mitjans de comunicació, ha estat creada per l'alumnat del mòdul de creació de continguts audiovisuals i gestió de xarxes socials de la Casa d'Oficis dels barris de Campclar i de la Part Alta. Es tracta d'un programa mixt de formació i treball que té per objectiu millorar l'ocupabilitat dels joves d'entre 16 i 29 anys en situació d'atur.Per al disseny de la imatge, l'alumnat s'ha servit de dues fotografies proporcionades pel Fons del Museu del Port i el fotògraf Rafael Lopez-Monné, tot combinant una imatge antiga de pescadors i una d'actual, per acabar mostrant en un únic cop d'ull una simbiosi entre tradició i modernitat, tant de l'ofici com dels autèntics protagonistes de la mar, els pescadors.La campanya està alineada amb l'Estratègia Marítima de Catalunya, que defensa el desenvolupament sostenible, integral i harmònic de l'economia blava i respectuosa amb el conjunt dels usos humans del mar, i segueix, a més, les directrius del Pla d'acció de desenvolupament socioeconòmic local i territorial de Tarragona Impulsa.En el marc de la campanya se celebraran un seguit d'activitats, gratuïtes i amb inscripció prèvia, impulsades pel Museu del Port. La primera tindrà lloc demà dimecres 27 de setembre a les 20:00 h sota el títol: «El peix, protagonista a taula. Rap verat i vi: tot un gust i d'aquí». Es tracta d'una xerrada i maridatge de vins a càrrec de Jordi Mallol, serrallenc i mestre romescaire, acompanyat del sommelier Berna Ríos.La segona de les activitats es durà a terme a l'Observatori Blau-Museu del Port, a la Llotja de Peix, el proper 6 d'octubre a les 16:30 h. Aquesta proposta cerca apropar les persones assistents a la Llotja del Peix a les trenta espècies més capturades al litoral de Tarragona i als oficis del món marítim.Es poden consultar tots els detalls de la campanya, la descripció, característiques, propietats nutricionals i receptes de les espècies promocionades i altres detalls vinculats a la campanya a la web de la mateixa www.tarragona.cat/peixdetgn i a les xarxes socials municipals.