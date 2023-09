El bus comercial de Tarragona veurà la llum pel 'Black Friday'

El bus anirà acompanyat d'una campanya integral de ciutat per dinamitzar el comerç durant els dies clau de Nadal

Actualitzada 26/09/2023 a les 14:35

Campanya integral de ciutat per dinamitzar el comerç

El 25 de novembre és la data escollida per a l'inici d'una de les mesures més rellevants de les anunciades pel govern municipal de Tarragona: el bus comercial gratuït, que veurà la llum coincidint amb el Black Friday i l'inici de la campanya més important de l'any a nivell comercial, la campanya de Nadal. El bus farà un recorregut pels principals eixos comercials de la ciutat tots els dissabtes del 25 de noviembre al 30 de desembre, a més del dijous 4 de gener, d'11 a 14.30 h i de 17 a 21 h.La consellera de Comerç, Turisme i Promoció Econòmica de l'Ajuntament de Tarragona, Montse Adán, s'ha reunit aquest dimarts amb Francisco Lambea, gerent del Parc Central; Jordi Romañach i Valentí Muñoz, director de comunicació i director a Tarragona del Corte Inglés respectivament; i Melcior Bustos, vicepresident de l'associació comercial Via T, dels quals ha obtingut el suport per engegar la iniciativa.Durant la reunió, Montse Adan ha manifestat una «enorme satisfacció per l'acord, que posa el comerç de Tarragona al centre de l'acció municipal, en estreta col·laboració amb el sector, com no podia ser d'una altra manera». «El comerç és vital per al desenvolupament econòmic local i per tant la seva dinamització és una política prioritària d'aquest govern», ha finalitzat la màxima responsable de Comerç al consistori. La trobada ha servit igualment per acordar les bases per a la realització d'una campanya integral de ciutat per dinamitzar el comerç durant els dies clau de la campanya de Nadal, és a dir, del 24 de novembre al 6 de gener.L'Ajuntament, a través de la Conselleria de Comerç i en col·laboració de les Conselleries de Turisme i Promoció Econòmica i de l'Àrea de Comunicació, impulsarà conjuntament amb Parc Central, El Corte Inglés i La Via T una innovadora campanya comercial unificada, amb la qual es volen assolir una sèrie d'objectius.Entre aquestes metes, destaquen potenciar la projecció de Tarragona com a capital comercial de referència del Sud de Catalunya, augmentar el coneixement dins i fora de la ciutat de l'oferta comercial de Tarragona, incrementar el nombre de clients i de visitats i incentivar el consum presencial, millorant alhora el flux de visitants entre les diferents zones comercials de la ciutat.Per aconseguir aquests objectius, l'Ajuntament ha proposat al Parc Central, El Corte Inglés i La Via T una sèrie d'accions, que van des del bus comercial a la publicació d'una agenda unificada d'activitats de Nadal, passant per la promoció publicitària conjunta de la campanya de Nadal i la col·laboració per dinamitzar el Black Friday i de l'encesa de les llums de Nadal. La consellera Adan ha anunciat que en els propers dies se signarà l'acord marc entre l'Ajuntament de Tarragona, Parc Central, El Corte Inglés i la Via T, en un acte que servirà per desgranar els detalls de cada acció concreta.