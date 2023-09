Terrània, una història d'èxit que fa vint anys

La 20a edició del Festival Internacional de Ceràmica de Montblanc se celebrarà els dies 29 i 30 de setembre i 1 d'octubre

Dues peces dels ceramistes de Senan Núria Albà i Lluís Soler, realitzades expressament per a Terrània 2023, il·lustren el cartell de la 20 edició del Festival Internacional de Ceràmica de Montblanc que se celebrarà el pròxim cap de setmana. Ells seran els protagonistes de l'exposició central d'enguany a la Sala Sant Jordi del claustre de Sant Francesc.

Juntament amb ells, el festival de referència de la ceràmica artística aplegarà un cop més professionals vinguts d'arreu. Concretament, seran 28, dels quals deu són de Catalunya, set de França, cinc d'Eslovènia (que és el país convidat d'enguany), cinc d'Espanya i un dels Països Baixos. El seu treball es podrà contemplar a l'antiga església de Sant Francesc.

En paral·lel, els ceramistes faran tallers oberts, de manera que hi ha programades una desena de demostracions al claustre de Sant Francesc. A més, per commemorar el 20è aniversari del festival, s'han programat dos tallers especials: un de decoració amb la tècnica del calat i torn, amb Mardefang; i el taller de creació de figures de pessebre de motlle a càrrec del Museu del Pessebre de Catalunya. Els tallers es faran al claustre de Sant Francesc, espai central de Terrània, i els preus són de 3 euros per a infants d'entre 7 i 13 anys, i 5 euros per a majors de 14 anys (cal adquirir els tiquets de forma anticipada al web del festival).

A més, s'han programat altres activitats que enllacen amb camps com la poesia o la gastronomia. Un dels més singulars és un Tast ceràmic i enogastronòmic amb Jaume Fàbrega, Sant Francesc restaurant i el Celler Josep Foraster, que es farà dissabte 30 a les 21 h.

El Festival Internacional de Ceràmica de Montblanc es va celebrar per primera vegada l'any 2003 amb la voluntat de convertir la capital de la Conca de Barberà en el gran aparador de la ceràmica artística, com ja es feia en altres ciutats d'Europa. Des de l'inici, va comptar amb la complicitat de ceramistes locals, que van contribuir a convertir l'esdeveniment en un festival singular. Terrània destaca per presentar, edició rere edició, artistes d'un nivell tècnic altíssim, una gran varietat d'activitats, demostracions i tallers, i un recorregut expositiu que, des de gairebé el principi, va atraure l'interès de professionals i públic en general.

L'any 2018 l'Associació Ceramistes de Catalunya (ACC) va reconèixer l'Ajuntament de Montblanc amb el Premi Artesania de Catalunya per la trajectòria de Terrània. Ara, el festival de ceràmica artística està plenament consolidat i reconegut com una cita imprescindible del calendari artístic i turístic català.

L'edició d'enguany serà inaugurada per Rafael Boixadera, director general de Ceràmica Collet, empresa d'Esparreguera a punt de celebrar 150 anys de dedicació al món de la ceràmica. L'acte d'inauguració es farà divendres 29 a la tarda i inclourà el reconeixement a empreses, entitats i persones que han col·laborat amb el festival durant aquests vint anys.