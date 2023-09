El Port de Tarragona carrega 164 peces per a un finger de passarel·les

El Port de Tarragona ha viscut durant dues jornades la carrega de 164 peces de 243 tones de pes total. Aquesta complexa operativa es va dur a terme en dues jornades al moll de Cantàbria. Les peces formen part d'un finger de passarel·les per embarcar i desembarcar passatgers a vaixell i té com a destinació final el port de Nador, al Marroc.



Una operativa complexa

Un Port preparat

El moll de Cantàbria del Port de Tarragona va ser l'escenari de la llarga operativa que es va estendre dues jornades degut a la gran quantitat de peces que s'havien de col·locar dins del vaixell. Aquestes peces, d'alta precisió, van ser embarcades una a una en una operativa d'estiba d'alta complexitat realitzada per Euroports, especialista en aquest tipus d'operatives d'alta complexitat.Les peces es van traslladar primer des de Monzón, lloc on es troba ubicada l'empresa encarregada de fabricar i dissenyar aquests fingers. Van ser 9 dies de recepció de les peces en transports especials fins al moll de Cantàbria. Euroports va utilitzar diferents grues i stackers per la descàrrega dels camions i dues grues en tàndem per la posterior càrrega al vaixell.El Port de Tarragona compta amb les millors condicions per aquest tipus d'operativa. Per una banda les condicions ambientals son molt bones per poder treballar a l'aire lliure durant llargs períodes de temps, el que permet realitzar operatives com la d'aquest tipus.Els grans espais amb els que compta el Port permet realitzar complexes operatives que sumats als grans calats que disposen els molls tarragonins permeten l'atracada de les embarcacions necessàries per transportar aquest tipus de càrrega especial.També cal destacar la gran especialització de l'estiba a Tarragona i tota la indústria auxiliar que rodeja al Port que possibilita aquest tipus de tràfic es facin pel Port de Tarragona.