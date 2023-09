Les infermeres de Tarragona, contra les dietes alimentàries

Des de CODITA desaconsellen les dietes basades en restringir determinats aliments

Actualitzada 25/09/2023 a les 10:45

El Col·legi Oficial d'Infermeres i Infermers de Tarragona (CODITA) està en contra de les dietes estrictes i alerta del perill per a la salut de les dietes miracle i els reptes virals, que proliferen en aquestes dates per la finalització de les vacances d'estiu.Malgrat el context d'una població adulta que a Tarragona i Terres de l'Ebre presenta percentatges d'obesitat superiors a la mitja catalana, (17,8% respecte a 15.1%), «a les nostres consultes ja no prescrivim dietes: està demostrat que és molt més saludable una alimentació variada i una ingesta, en general, de petites quantitats», expliquen des de CODITA.De fet, insisteixen en que cal deixar de banda l'Índex de Massa Corporal (IMC) perquè no és un indicador precís, ja que no considera ni el percentatge ni la distribució del greix corporal. Cal recordar que es tracta d'una mesura creada al segle XIX per un matemàtic i estadístic belga, Lambert Adolphe Quetelet, per mesurar l'obesitat de la població general.Per tant, diuen, «hem de fugir dels estàndards marcats per l'IMC i parlar d'un estat saludable en funció de la pressió arterial, la circumferència de la cintura, els nivells de sucre i els nivells de colesterol. De fet, el problema de l'IMC és que no pot diferenciar entre greix i múscul, i el que està relacionat amb el risc de malalties és la quantitat de greix corporal» expliquen des de CODITA.En aquest sentit, les infermers de Tarragona alerten del perill de les dietes miracle que tenen demostrats perjudicis per a la salut i on, a més, el 70% de qui les fa recupera o supera el seu pes inicial. En aquests casos, la dieta tan restrictiva acaba afectant la salut emocional, i fa difícil mantenir la privació de determinats aliments.Les infermeres adverteixen que els efectes sobre la salut de baixar pes ràpidament son molt importants: hi ha pèrdua de massa muscular, de minerals (especialment calci i potassi), pèrdua de vitamines, deshidratació i d'altres. Tot plegat pot desencadenar danys hepàtics, renals, problemes cardiovasculars i afectacions a nivell psicològic com: ansietat, insomni i irritabilitat.Per tot això, les infermeres de CODITA asseguren que des de les seves consultes aposten per educar i sensibilitzar sobre hàbits saludables, incloent el d'una alimentació bàsicament mediterrània, basada en aliments naturals i no processats, variada, sense restriccions d'aliments (excepte en casos de patologies de base que ho desaconsellin) però amb consums moderats.