La Nit Europea de la Recerca arriba a CaixaForum Tarragona per apropar els misteris de la ciència a tots els públics

Investigadors i investigadores de 26 països europeus sortiran al carrer l'últim divendres de setembre per donar a conèixer la important tasca que fan en benefici de la societat

Actualitzada 25/09/2023 a les 10:11

Fires científiques, microxerrades i tallers

El divendres 29 de setembre se celebra una nova edició de l'European Researchers' Night (La Nit Europea de la Recerca), esdeveniment públic a escala europea que mostra de maneres divertides i inspiradores la diversitat de la ciència i l'impacte que té en la vida quotidiana dels ciutadans.Ciutats de tot Europa, entre les quals també hi ha Tarragona, uneixen les seves forces en una nit divulgativa que ofereix a diferents punts de la ciutat activitats que reivindiquen la feina dels investigadors de la ciència i la tecnologia. Es tracta d'un esdeveniment únic en el sector de la ciència, ja que La Nit Europea de la Recerca atrau cada any més d'un milió de visitants a Europa i a tot el món. Aquesta vegada l'esdeveniment tindrà lloc a 26 països.CaixaForum Tarragona en col·laboració amb ESCIENCIA se suma un any més a La Nit Europea de la Recerca per oferir al públic un ampli ventall d'activitats gratuïtes amb inscripció prèvia. En el cas del centre tarragoní, celebrarà l'efemèride el mateix 29 de setembre, de les 17h a les 20h, dia en què la ciència i la tecnologia seran les protagonistes absolutes.Amb una programació dirigida a infants, joves, famílies i públic en general, els visitants tindran l'oportunitat de conèixer investigadors i descobrir la tasca que duen a terme en la recerca, la ciència i la innovació a través d'una àmplia gamma d'activitats, espectacles científics, xerrades amenes, experiments pràctics, tallers i exposicions de projectes, entre altres coses.Aquesta jornada tan especial que es podrà viure a CaixaForum Tarragona és una activitat que la Fundació ”la Caixa” desplega en coordinació amb el projecte La Nit Europea de la Recerca. A més del CaixaForum Tarragona, la Fundació ”la Caixa” se suma a la celebració d'aquest gran esdeveniment científic europeu per segon any consecutiu a través d'una programació completa el Museu de la Ciència CosmoCaixa, CaixaForum Madrid, CaixaForum Sevilla, CaixaForum Saragossa, CaixaForum València, CaixaForum Palma, CaixaForum Lleida i CaixaForum Girona.En aquesta edició, els visitants de CaixaForum Tarragona podran gaudir de l'espectacle divulgatiu Late Show: La recerca, a escena, una activitat de microxerrades amb investigadores i investigadors que estaran amenitzades amb humor i improvisació. En aquesta activitat, els científics compartiran els seus coneixements a través d'un format dinàmic, un encreuament entre els monòlegs i les conegudes xerrades inspiradores Ted Talks, amb una durada de 8 minuts cadascuna.També hi haurà temps per gaudir de la recerca a través de diverses activitats, com ara una fira amb demostracions científiques amb experts locals, quick labs i tallers pensats per aprendre i passar-s'ho bé en família. Aquestes dinàmiques aconsegueixen la participació activa del públic, de manera que es converteix en el protagonista de les activitats de divulgació.