L'AV de Sant Salvador reclama zones d'ombra a la plaça de Pere Anglada del barri tarragoní

Els veïns veuen amb bons ulls la instal·lació d'un tendal, tot i que prefereixen que s'hi planti arbrat

Actualitzada 24/09/2023 a les 21:03

La plaça Pere Anglada és un dels punts neuràlgics de Sant Salvador. Els veïns consideren que és un punt de trobada perfecte, donada la seva ubicació i amplitud, però també reconeixen que té un problema. I és que, a l'estiu, és impossible estar-s'hi a certes hores, ja que no hi ha cap zona d'ombra. La presidenta de l'Associació de Veïns de Sant Salvador, Meritxell Vilella, assegura que, durant els mesos més calorosos de l'any, la plaça «està morta», perquè «hi cau el sol de ple». Per aquest motiu, l'entitat reclama que es creïn zones d'ombra.Vilella assenyala que sobretot és necessari perquè en aquest espai és on se celebren les festes del barri. «Per a la pròxima edició, ens estem plantejant que els inflables només es posin a la tarda, perquè si no la canalla es pot arribar a cremar amb el plàstic», apunta. Durant els darrers anys, els moters de lahan estat ajudant en les festes amb la instal·lació d'un tendal que creava ombra a la meitat de la plaça. Enguany, però, aquest s'ha trencat i arreglar-lo suposa «un gran esforç econòmic».Una de les opcions que plantegen des de l'associació de veïns a l'Ajuntament és la instal·lació d'un nou tendal fix, «però que no tapi tota la plaça, ja que a l'hivern també hi ha d'haver zones on toqui el sol». Vilella veu amb bons ulls aquesta alternativa, però prefereix que s'hi planti arbrat. «Cal fer un replantejament de la plaça», apunta la presidenta de l'entitat, qui també indica que s'hauria d'estudiar bé per evitar que la vegetació comporti problemes amb els insectes.