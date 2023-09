L'Ajuntament de Tarragona inaugura el curs escolar amb una sessió sobre el valor de l'art en l'educació

Tindrà lloc aquest dimecres al Parc de la Ciutat

Ajuntament de Tarragona inaugurarà aquest dimecres 27 de setembre el curs escolar amb una sessió oberta a tota la ciutadania que començarà a les 18 h al Parc de la Ciutat. Des de l'institut Municipal d'Educació de Tarragona (IMET) enguany s'ha apostat perquè l'epicentre de l'acte sigui la contribució de les arts en l'educació. La sessió comptarà amb les intervencions de la pedagoga musical, Ester Bonal, el responsable del projecte Basket Beat, Josep Maria Aragay; i el director de l'Escola Municipal de Música de Tarragona, Alexis Lanza.L'alcalde de Tarragona, Rubén Viñuales, serà l'encarregat de cloure aquesta sessió inaugural que s'iniciarà amb una actuació dels alumnes de l'Escola Municipal de Música de Tarragona i la salutació del conseller d'Educació de l'Ajuntament de Tarragona, Berni Álvarez. També participarà el Cap de l'àrea per a la coordinació i la planificació escolar dels Serveis Territorials d'Educació de la Generalitat de Catalunya, Diego Cañavate. La sessió convidarà al debat al públic assistent per tal de reflexionar sobre el paper de les arts com a eines educatives i transformadores de la ciutat i comptarà amb l'actuació musical del projecte Basket Beat.