Ferida greu una dona durant la traca de comiat de la festa major de Santa Tecla a Tarragona

L'Ajuntament de Tarragona qualifica les festes de Santa Tecla de «gran èxit»

Actualitzada 25/09/2023 a les 15:01

Ferida greu una dona durant l'últim acte de la festa major de Santa Tecla de Tarragona després que part de la traca que recorre la Rambla es despengés i provoqués cremades a la cara a una persona. La dona va ser atesa pel Sistema d'Emergències de Catalunya i traslladada posteriorment a l'hospital Joan XXIII. Encara es troba ingressada al centre hospitalari, però no es tem per la seva vida.També es va derivar una altra persona a l'hospital Santa Tecla ferida lleu que ja ha estat donada d'alta. La consellera de Festes, Sandra Ramos, ha insistit que «s'han acomplert totes les mesures de seguretat estrictes». Tot i aquest accident, Tarragona ha tancat deu dies de festa major de Santa Tecla i la regidora les ha qualificat de «gran èxit».Els fets van passar diumenge a la nit després del correfoc. La traca final va anar a càrrec de la pirotècnia Martí de Borriana (Castelló). Ramos ha assegurat que s'han seguit totes les normes i només s'ha tirat la pirotècnia que es pot tirar tenint en compte l'espai i l'afluència de gent a l'acte. També ha comentat que «el risc zero no existeix» i ha manifestat que l'Ajuntament s'ha posat a disposició de la família de la víctima.Pel que fa a la festa major, l'ajuntament fa una bona valoració i destaca l'estrena del Parc del Francolí com a espai de concerts multitudinaris. El concert de The Tyets va arribar a acollir més de 12.000 persones, segons l'ajuntament. «Ens hem convertit en una festa de referència», ha indicat la consellera. Tot i ser una festa massiva, Ramos ha apuntat que no hi ha «sanfermització».