El 'Rambla Up' de la Cambra busca 10 accions d'agitació empresarial

Els tallers que s'impartiran tractaran coneixements diversos sobre el món empresarial, des de la intel·ligència artificial fins al marketing digital

Actualitzada 24/09/2023 a les 20:43

La Cambra de Tarragona serà fins al novembre l'epicentre de l'emprenedoria del Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre mitjançant el projecte Rambla Up. El programa consistirà en unes jornades de mentoria, assessorament, tallers i networking per a ments inquietes que vulguin portar un pas més enllà les seves idees emprenedores.

La jornada inaugural es va celebrar el passat dimecres a la terrassa de la Cambra, on més d'un centenar d'emprenedors, empresaris i directius van assistir a una sessió de networking.El programa continuarà el proper dimecres a les 09.30 h. amb una xerrada sobre l'experiència d'emprendre. Hi assitiran Marc Arza, cofundador i director general de Startsud Studio, Alba Juanpere, cofundadora de Kunkay, i Xavi Montaña, cofundador de Magnore. L'endemà, serà el torn de la primera sessió de Design Thinking, que busca solucions creatives per al teu negoci. Serà el dijous a les 16.30 h. i serà dirigida per Agustí López, consultor de marketing digital, innovació i gestió empresarial. El 5 d'octubre se celebrarà la segona sessió, també a les 16.30 h.

El 19 d'octubre prendran el protagonisme les diferents estratègies eficients de marketing digital. Serà en la sessió anomenada Dona visibilitat al teu negoci, a les 16.30 h., que impartirà Àlex Sànchez, director general i growth hacker de Roitic.com. Una setmana més tard arribarà un taller sobre el disseny i les xarxes socials amb l'eina Canva. També a les 16.30 h., la sessió anirà a càrrec de Clàudia Cánovas, dissenyadora gràfica, social manager i pedagoga. El 9 de novembre, a la mateixa hora, se celebrarà una jornada sobre nocions fiscals i financeres titulada Coneix els costos del teu negoci. La impartirà Christian Martínez, soci-director a Martínez Assessors i soci a MFG Abogados. Per acabar, el dia 16 de novembre a les 9.30 h. s'organitzarà una jornada sobre la intel·ligència artificial i com pot ser una eina molt útil per emprendre. El programa de Rambla Up acabarà el 24 de novembre amb una sessió de networking a les 19.30 h.

Totalment gratuït

Totes les activitats i serveis del programa són d'accés gratuït per a qualsevol persona emprenedora o amb inquietuds empresarials, així com també per a entitats i institucions vinculades al desenvolupament econòmic, empresarial i social del territori. Les inscripcions es poden fer a la web de la cambra: www.cambratgn.com. L'assistència als cinc tallers programats, que tenen places limitades per garantir la qualitat en l'aprenentatge dels participants, permet gaudir, de manera gratuïta, d'una hora de mentoria amb els professionals que imparteixen els tallers. A més, també comportarà un any com a membre associat a la Cambra i l'obtenció del corresponent diploma d'aprofitament de l'itinerari formatiu.

Mitjançant aquestes 10 accions d'agitació empresarial, la Cambra té com a objectiu donar l'empenta i el suport a tots aquells que tenen inquietud per crear un negoci. D'aquesta forma, es busca formar en els coneixements i les competències de les persones empresàries i emprenedores de la demarcació. Tal com explica Ramon Sicart, responsable de l'area d'emprenedoria de la Cambra, «són tot un seguit d'iniciatives adreçades a persones emprenedores i a ments inquietes».