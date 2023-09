El personal de les guinguetes de platja de Salou haurà de dur uniforme

Els treballadors hauran de vestir polos blaus o blancs, pantaló curt i un calçat determinat

Actualitzada 24/09/2023 a les 20:35

Els treballadors de les noves guinguetes de platja de Salou i de les activitats nàutiques hauran de ser perfectament identificables pel seu vestuari. Les bases del concurs públic per atorgar les noves autoritzacions municipals d'explotació dels serveis de temporada en les platges de Salou no només suposarà un canvi en l'estètica dels vint establiments que donaran servei de bar o de bar-restaurant, sinó que també defineix l'obligatorietat que les plantilles que hi treballin duguin una estètica homogènia.

Segons les bases del concurs, els treballadors de les guinguetes hauran de dur un polo amb el logotip de l'empresa concessionària i, en lletres més grans, el nom de la platja on s'ubica i el de Salou, amb una tipografia encara més gran. Els colors dels polos hauran de ser idèntics als assignats a cada guingueta i les taules i, per tant, de cinc tipus de blau diferent, que es defineixen a les bases de la licitació. En el cas de les guinguetes que ofereixin servei de restaurant, es permetrà que els treballadors duguin un polo blanc i el pantaló en blau marí, que és el color definit per aquesta peça de roba –que haurà de ser curta– per a tots els locals de platja.

Les bases del concurs públic estableixen també dos models calçats per als treballadors amb l'objectiu «d'evitar, en la mesura que pugui, els riscs de talls o altres que puguin sorgir durant la realització de les corresponents activitats». Així, només podran dur sabatilles tipus espardenya o les sandàlies conegudes com a menorquines. Tanmateix, l'uniforme incorpora l'ús de gorra «transpirable amb visera o ala circumdant». L'Ajuntament ha definit també a les bases de la licitació el blau per aquest complement, que, a més, haurà de mostrar el nom de la platja a què correspon la guingueta a què correspon de forma visible.

El concurs públic per a les noves autoritzacions d'explotació de les guinguetes de platja de Salou es troba en fase de licitació i el termini de presentació d'ofertes acaba avui.