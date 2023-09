Cepta desconfia de la llei contra la morositat: «Mai ha tingut èxit»

La Comissió Europea vol imposar un límit màxim de pagament de 30 dies, però no crea unanimitat entre el sector

La lluita contra la morositat a les empreses no és nova, sinó que des de fa temps genera debat entre el sector. Si bé s'han creat marcs legislatius per solucionar-ho, el problema persisteix per la falta de sancions davant l'incompliment. Ara, la Comissió Europea (CE) vol imposar un límit màxim de 30 dies perquè els proveïdors paguin a les petites i mitjanes empreses. Un canvi que provoca elogis i crítiques a parts iguals.

La normativa actual fixa un termini màxim per pagar les factures de 60 dies, de manera que el canvi suposaria reduir-lo a la meitat. Així ho va proposar la setmana passada des d'Estrasburg el comissari per al Mercat Interior, Thierry Breton, qui va assegurar que el nou conjunt de normes generarà «un ambient de negoci més just» per a les pimes. Tot i això, en el sector empresarial aquesta nova proposta genera divisió d'opinions. D'una banda, des de la patronal de la micro, petita i mitjana empresa de Catalunya (Pimec) aquesta notícia es rep molt positivament. «És una molt bona notícia que Europa legisli pensant primer en els petits», expressa Jordi Ciuraneta, president de Pimec Tarragona. Segons dades de l'Anuari de la pime catalana 2023 de la mateixa associació, el període mitjà de cobrament a les pimes de Tarragona és de 63 dies. «Aquest termini està totalment fora de la llei i, per això, celebrem el paquet de mesures anunciades per la Unió Europea, el qual inclou un règim sancionador per a les empreses i les administracions públiques moroses», diu Ciuraneta. A banda, el president de Pimec Catalunya, Antoni Cañete, va demanar en seu parlamentària a la Generalitat que pagui directament als subcontractistes en els contractes públics per tal que el Govern català «sigui pioner en l'aplicació d'aquesta mesura, ja que això impactaria vora 3.000 milions d'euros, que suposen el 50% de la contractació pública». A més, va afegir que les sancions són «imprescindibles» perquè «serà l'únic camí per acabar de manera definitiva amb la morositat».

Però dintre del sector empresarial no tothom confia en la capacitat que pot arribar a tenir la nova mesura. Des de la Confederació Empresarial de la Província de Tarragona (Cepta), es considera que aquesta acció «no suposa cap novetat i no modificarà, a la pràctica, el dia a dia de les empreses al territori», sobretot per la «manca de control o de recursos perquè la CE pugui sancionar per incompliment». El fet que sigui un reglament i no una directiva provocarà que la seva aplicació sigui immediata als estats membres un cop s'aprovi. El president de la institució, Antonio Belmonte, exposa que «ja fa molts anys que es va instaurar el pagament a 30, 60 o 90 dies, és una normativa del Govern, però mai ha tingut èxit». Segons explica Belmonte, els cobraments i pagaments es regeixen per diferents interessos i compromisos, i «moltes empreses paguen d'acord amb uns determinats terminis segons si els convé el negoci o no».

També, Belmonte assenyala que «hi ha proveïdors que cobren per temporada o fan comptes a finals o mitjans de mes, tot depèn». De fet, assegura que aquestes formes de funcionar s'adeqüen més a «moments concrets o feines determinades, però en el dia a dia no és viable». «Al final, uns paguen quan poden i d'altres quan volen», diu Belmonte. Així mateix, el president de la Ceptacreu que «aquest sistema no ajudarà a les petites empreses o les subcontractades, ja que quan hi ha massa condicions acostumen a ser un obstacle per aconseguir una feina». Tanmateix, Belmonte valora que «si el proveïdor és exigent amb els pagaments que li corresponen, potser no tindrà més opcions que adherir-se a aquest sistema».

A part, Cañete alerta que un 25% de les empreses catalanes tenen un endeutament de gairebé el 80% del seu passiu. «Això vol dir moltes empreses i llocs de treball en risc, sobretot amb la inflació actual». Tot i això, el president de l'agrupació confia que amb la nova llei el resultat mitjà de les pimes milloraria fins a un 15,8%.