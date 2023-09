Les quatre colles tanquen la Santa Tecla completant amb èxit el pilar caminant

La Colla Castellera de Sant Pere i Sant Pau va tornar a ser la més ràpida i els Xiquets del Serrallo van coronar-lo per 26a vegada consecutiva

24/09/2023

Les quatre colles castelleres de Tarragona han completat amb èxit els pilars caminant per sisena edició consecutiva. Els Xiquets de Tarragona, la Colla Jove Xiquets de Tarragona, els Xiquets del Serrallo i la Colla Castellera de Sant Pere i Sant Pau van protagonitzar ahir, de nou, un dels actes més especials de la Festa Major. La Part Alta, plena a vessar, va ser l'escenari d'un moment únic. Milers de persones es van bolcar al carrer per viure una diada de la Mercè amb els pilars caminant en la que els de Sant Pere i Sant Pau van tornar a ser els més ràpids. Els de la camisa verda van agafar velocitat de creuer per parar el cronòmetre en 6 minuts i 42 segons.

No és gens fàcil, ja que completar-lo amb èxit requereix força i molta tècnica. Les quatre colles es van mostrar molta fermesa a l'hora de pujar i baixar els 19 esglaons de les escales de la Catedral i enfilaven el carrer Major sense titubejar. La baixada de la Misericòrdia és un dels trams més complicats, però totes el van superar amb escreix. Les tàctiques eren diverses. Xiquets de Tarragona i Xiquets del Serrallo apostaven per canviar el baix després de fer la baixada, mentre que els de Sant Pere i Sant Pau ho feien abans. En canvi, la Jove va mantenir-lo fins al final.

La jornada d'ahir va suposar una gran alegria per a totes les colles i, en especial, per als Xiquets de Tarragona. Després d'una diada de Santa Tecla de la qual no van sortir satisfets, ahir van poder celebrar que el seu pilar va arribar fins a l'Ajuntament de Tarragona. Com a colla degana de la ciutat, van ser els encarregats de donar el tret de sortida. Amb el pilar ben recte, van fer el recorregut amb molta calma. La tranquil·litat va permetre que la colla no patís, però també va fer que fos la més lenta. Els Xiquets van completar el pilar caminant en 9 minuts i 26 segons.

Els Xiquets del Serrallo també s'ho van prendre amb paciència, com és habitual. No només van completar el pilar caminant per 26a vegada consecutiva, sinó que ho van fer en 8 minuts i 28 segons, un temps molt inferior respecte als últims anys. Qui també va impregnar un ritme alt durant el recorregut va ser la Jove, qui va fer el primer tram a gran velocitat. A partir de la baixada de la Misericòrdia es va complicar. El pilar, que va patir algun ensurt, va superar les rebrincades i, ajudat pels aplaudiments del públic, va acabar arribant al Palau Municipal en 8 minuts i 1 segon. Ningú va ser tan ràpid com la Colla Castellera de Sant Pere i Sant Pau que, un any més, va mostrar un ritme de vertigen. Els verds van fer el recorregut amb una fermesa sorprenent, que va acabar amb el colofó de l'enxaneta pujant al balcó agafada d'una faixa.

A banda dels pilars caminant, les colles també van fer una actuació a dues rondes. Els Xiquets de Tarragona van portar a plaça el 3d8 i el 4d8, mentre que la Jove va exhibir el 5d8 i el 4d8. Els Xiquets del Serrallo van descarregar el 4d7 i van fer un intent desmuntat del 3d7. Continuant amb la bona dinàmica de dissabte, els de Sant Pere i Sant Pau van realitzar el 5d7 i el 4d7a.

Darrer dia de la Festa Major

Abans dels castells, la ciutat va acollir la Cercavila de la Trobada de Gaites i Cornamuses, amb el posterior vermut. El foc va agafar protagonisme un cop es va pondre el Sol. Amb el correfoc, la traca, els focs artificials i el tradicional Visca Santa Tecla!, Tarragona va acomiadar la seva Festa Major.