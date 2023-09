Denuncien tres homes implicats en una baralla amb arma blanca a Tarragona

Els individus estan acusats d'un delicte de desordres públics i tinença d'armes

Tres homes d'entre 30 i 35 anys han estat denunciats per estar implicats en una baralla amb arma blanca a Tarragona. Segons la Guàrdia Urbana, els fets han passat aquest diumenge cap a les deu del matí al carrer de l'Apodaca, al barri del Port. Els tres individus, coneguts entre ells, es trobaven en estat ebri i un d'ells presentava una ferida al cap per la qual ha estat assistit per una ambulància del Servei d'Emergències Mèdiques. Fins al lloc dels fets s'han desplaçat cinc dotacions de Mossos d'Esquadra i la Guàrdia Urbana de Tarragona, que ha intervingut una navalla a un dels implicats. Els Mossos han obert diligències pels fets i els individus estan acusats d'un delicte de desordres públics i tinença d'armes.