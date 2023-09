Consulta la programació preparada per a la Diada de la patrona de Tarragona

Actualitzada 22/09/2023 a les 21:24

Ja és aquí! Un any més, Tarragona tornarà a viure una nova Diada de Santa Tecla a la ciutat. La capital gaudirà de diversos actes en la jornada dedicada a la patrona de la ciutat. Consulta la Programació d'aquesta jornada:- Toc de matinades pels diferents carrers de la ciutatPlaça de la Font- MissaCapella de Santa Tecla, Catedral- Tocs de prima(8.30h), prima solemne (9h), pomtificial (9.30h) i entrada a pontifical (10 h)Des del campanar de la Catedral- Anada a Ofici amb el Seguici Popular i salutació a la SenyeraDes de la Plaça de la Font- OficiCatedral- Cant popular dels GoigsCatedral- La Tornada a l'OficiDes del Pla de la Seu- Tanda de lluïment del Seguici PopularPlaça de la Font- El Ball de Dames i Vells presenta Carcamals a la RomanaPlaça de Dames i Vells- Fotografia't amb els Nanos Vells!Balcó del Mediterrani- Fes-te una foto amb els Nanos Nous!Capçalera del Circ- Vermut musicl The Soulman QuartetLa Pepita, plaça Verdaguer- El Ball de Dames i Vells presenta Carcamals a la RomanaPlaça de Dames i Vells- Entrada a la plaça de les colles castelleresPlaça de la Font- Diada castellera de Santa TeclaPlaça de la Font- Veneració de la relíquia del Braç de Santa TeclaCatedral- El Ball de Dames i Vells presenta Carcamals a la RomanaPlaça de Dames i Vells- Tocs de classeCampanar de la Catedral- Teclatapa, la taverna de tastetsPlaça Verdaguer- L'Anada a la Professó amb el Seguici PopularDes de la plaça de la Font- Professó del Braç de Santa TeclaDes del Pla de la Seu- El Ball de Dames i Vells presenta Carcamals a la RomanaPlaça de Dames i Vells- Obertura de BarraquesPasseig de les Palmeres- El Ball de Dames i Vells presenta Carcamals a la RomanaPlaça de Dames i Vells- Love, love, loveTarraco Arena- L'Entrada del Braç de Santa TeclaAl Pla de la Seu- Tornada de Professó amb la Baixada del SeguiciDes del Pla de la Seu- Cant dels GoigsCatedral- Darrera tanda de lluïment del Seguici PopularPlaça de la Font- Ballada de sardanes de Festa MajorRambla Nova (davant del Monument de la Sardana)- La gran nit emergentParc del Francolí- Darrers parlaments del Ball d'en SerrallongaPlaça del Pallol- Castell de focs de Santa TeclaDes de la Punta del Miracle- MagariPasseig de les Palmeres- L'Orquestra Girasol ens diu adeu!Rambla Nova, tram del Balcó del Mediterrani- Ball de grallesPlaça del Rei- EternsPasseig de les Palmeres- TribadePasseig de les Palmeres- Svetlana Dj SetPasseig de les PalmeresConsulta la programació al complet de les Festes de Santa Tecla 2023 en