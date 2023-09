Només ha afectat l'últim pis, deixant la teulada socarrimada

Actualitzada 23/09/2023 a les 13:14

L'últim pis d'un bloc d'edificis de 3 plantes al carrer de Baix de Falset s'ha incendiat aquest matí, informen els Bombers, que han rebut l'avís a les 10:42. Les 6 dotacions que han aviat han dut a terme els treballs d'extinció amb dues línies d'aigua, una des de l'interior del bloc i l'altra des de l'edifici adjacent. Han acabat d'apagar el foc a les 11:26 i no hi ha hagut danys personals però sí materials, una part de la teulada de l'edifici. Per ara es desconeix la causa del foc.