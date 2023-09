Arriba la dissetena edició del Triatló Sprint de la Pineda Platja

Els participants hauran de superar una distància total de 20 quilòmetres entre les diferents modalitats

La dissetena edició del Triatló de la Pineda Platja tindrà lloc aquest diumenge 24 de setembre a les 9 hores. Els més de 150 participants, entre els que hi ha un 30% de participació femenina, podran competir en modalitat individual o per relleus.



La Platja de la Pineda serà per dissetè any el punt de trobada dels triatletes, que hauran de superar les distàncies de 500 metres de natació en mar obert, 14 quilòmetres en bicicleta de muntanya per un recorregut que els portarà fins al parc de la Torre d'en Dolça i 4 quilòmetres de cursa al peu al costat del mar, pel mateix passeig de La Pineda.La cursa serà organitzada per la secció de muntanya agrupació cultural Vila-Seca i amb la producció tècnica de Naturetime Events.