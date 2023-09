Tarragona rep un vaixell de l'Institut Hidrogràfic de la Marina

El vaixell, de nom Malaspina, estarà atracat del 21 al 24 de setembre

Actualitzada 22/09/2023 a les 12:37

El Port de Tarragona ha rebut un vaixell de l'Institut Hidrogràfic de la Marina, que estarà atracat fins al 24 de setembre. Es tracta del vaixell, Malaspina, que en les darreres setmanes ha estat per la costa catalana fent una campanya de reconeixements i treballs cartogràfics per, entre altres coses, dissenyar noves cartes de navegació.Malaspina, es troba a la Marina Port Tarraco, i ha atracat a la ciutat perquè descansi la seva tripulació i per serveis d'avituallament, per aquest motiu el vaixell no preveu oferir portes obertes.El Malaspina és un vaixell de 58 metres d'eslora, 12 metres de màniga i 5,2 de calat. Té la seva base naval a Càdis i, tot i haver estat construït l'any 1975, durant l'any 2007 va ser sotmès a una modernització i millora de les seves capacitats i funcionalitats.El vaixell de l'Institut Hidrogràfic de la Marina té la missió de dur a terme aixecaments hidrogràfics, treballs oceanogràfics i exploracions del relleu submarí en les zones nacionals o en altres en les quals l'estat espanyol accedís a realitzar-los com a resultat de Convenis Internacionals. Per altra banda, també s'encarrega de l'actualització de Rumbs, Llibres de Fars, Llibre d'ajudes Radioelèctriques, etc.També s'encarrega de la instal·lació de regles de Marea i Mareògraf per al càlcul del Zero Hidrogràfic, presa de fotografia de costes, col·laboració amb altres organismes i institucions de l'Estat (Salvament Marítim, Ports de l'Estat, etc.), participació eventual en operacions R.E.A, en comeses de Flota, nacionals o multinacionals, presa de dades meteorològiques, etc. Per últim també col·labora amb institucions i organismes civils com la Universitat de Cadis en la recerca oceanogràfica i en la formació de l'alumnat.