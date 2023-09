Solcam dotarà d'energia renovable el Consorci d'Aigües de Tarragona

Instal·larà més de 8.000 plaques solars, capaces de generar 4,8 megawatts, sobre dipòsits d'aigua

Actualitzada 21/09/2023 a les 21:40

Solcam serà l'empresa encarregada de desenvolupar un projecte innovador destinat a proveir d'energia renovable el Consorci d'Aigües de Tarragona. Ho farà com a part de la seva participació juntament amb Endesa a la licitació del Consorci d'Aigües de Tarragona, reconeixent la seva experiència i compromís en la generació d'energia neta i sostenible. La iniciativa té com a objectiu primordial reemplaçar fonts d'energia no renovables utilitzades en la gestió de l'aigua amb una alternativa respectuosa amb el medi ambient.L'obra, que està programada per començar el setembre del 2023 i completar-se l'estiu del 2024, consistirà en la instal·lació de més de 8.000 plaques solars, capaces de generar una potència de 4,8 megawatts (MW). La instal·lació de les plaques solars es durà a terme directament sobre els dipòsits d'aigua. Això garanteix la reducció de la petjada de carboni en eliminar la necessitat de transport de l'energia des de fonts distants. Si bé no es pot proveir el 100% de l'energia necessària per a les bombes d'aigua, la iniciativa contribuirà significativament a la reducció dels costos energètics i la petjada de carboni del Consorci.Segons Marc Segura, CEO de SolCam i coordinador de la comissió d'energia, membre del comitè de la Cambra de Comerç de Reus i de la comissió d'energia del Consell General de Cambres de Catalunya, «aquest projecte representa una fita important a la nostra missió de promoure la sostenibilitat i la utilització d'energies renovables a la nostra regió. Estem encantats de col·laborar amb Endesa i el Consorci d'Aigües de Tarragona per brindar una solució que beneficiï tant el medi ambient com l'economia local.»Aquest projecte s'alinea amb les tendències actuals en polítiques energètiques i mediambientals. El Consorci d'Aigües de Tarragona esdevindrà un exemple per a l'administració pública i el sector privat en complir dos objectius fonamentals: reduir l'empremta de carboni i garantir un preu estable en el subministrament d'energia.