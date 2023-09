Rescaten tres banyistes a la platja de la Móra de Tarragona

Salvament va mobilitzar l'helicòpter Helimer 221 i la Salvamar Formalhaut

2 bañistas en apuros en la Platja de la Mora (Tarragona) por el oleaje. Una de ellas consigue salir. Movilizados Salvamar Fomalhaut, @BombersTgn , Helimer 221, que rescata a la joven de las rocas y la traslada a la playa, donde la esperaba una ambulancia #SeguridadNautica pic.twitter.com/bbpKPT1Jyf — SALVAMENTO MARÍTIMO (@salvamentogob) September 21, 2023

Tarda complicada pel servei de Salvament Marítim, ja que dijous va haver de rescatar tres banyistes a la platja de la Móra de Tarragona. El primer dels rescats va tenir lloc cap a les dues del migdia, quan un home no podria sortir de l'aigua. Salvament va mobilitzar una embarcació, mentre que Bombers també es va desplaçar fins al lloc. Finalment, l'home d'uns seixanta anys va ser rescatat i traslladat en bon estat fins la sorra.En el segon rescat, cap a les sis de la tarda, Salvament va enviar l'helicòpter Helimer 221 i la Salvamar Formalhaut ja que hi havia dos banyistes en perill pel fort onatge. Un d'ells va poder sortir pel seu propi peu, però l'altre tenia dificultats per arribar a la sorra.L'helicòpter va localitzar a la jove prop de les roques i, després de diversos, va aconseguir treure-la de l'aigua i traslladar-la fins a la sorra, on hi havia els sanitaris i una ambulància esperant-la per ser atesa. El rescat va generar una forta expectació entre les persones que es trobaven a la zona.