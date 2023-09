Pere Aragonès inaugura el curs 2023-2024 de la URV

La periodista Rosa Maria Calaf centra la lliçó inaugural en els reptes i oportunitats de la intel·ligència artificial

Actualitzada 22/09/2023 a les 14:58

El president del Govern, Pere Aragonès, ha reivindicat l'eliminació de les barreres econòmiques per facilitar l'accés a la universitat en l'acte d'inauguració del curs 2023-2024 celebrat aquest divendres a la Universitat Rovira i Virgili (URV). Aragonès ha defensat que les universitats constitueixen una «garantia d'oportunitats» per al conjunt de la ciutadania per «avançar en l'equitat». Així, ha remarcat la rebaixa de les taxes universitàries per tercer any consecutiu i les polítiques impulsades per reduir la precarització dels docents en el sector.La lliçó inaugural ha anat a càrrec de la periodista Rosa Maria Calaf, que ha posat el focus en els reptes i les oportunitats que ofereix la intel·ligència artificial en el món del periodisme.