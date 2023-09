Parc Central celebra la segona edició d''Un dia per recordar'

El festival està adreçat als pacients d'Alzheimer de la demarcació i va reunir un centenar de persones

Parc Central ha commemorat el Dia Mundial de l'Alzheimer amb la segona edició d'Un dia per recordar, el festival per als pacients d'Alzheimer de la demarcació de Tarragona que ha reunit un centenar de persones al Centre Terapèutic per a l'Alzheimer i la Unitat de la Memòria de l'Associació d'Alzheimer i Altres Trastorns Neurocognitius Reus i Baix Camp.



Durant la festa, que es va celebrar ahir, pacients, familiars i cuidadors van participar en un conjunt d'activitats, i van gaudir d'actuacions musicals i un esmorzar. Es tracta d'una jornada lúdica i solidària enfocada al benestar dels pacients i a les persones del seu entorn més proper.El gerent de Parc Central, Francisco Lambea, s'ha mostrat molt satisfet del resultat de la primera edició i ha afirmat: «Després de l'èxit del primer festival d', amb més de 100 persones ballant i cantant, vam veure clara la necessitat de donar-li continuïtat i reconèixer també en aquest dia la tasca de les persones cuidadores amb activitats per a tothom».Tot l'equip de Parc Central va agrair la tasca que desenvolupa l'Associació d'Alzheimer i Altres Trastorns Neurocognitius Reus i Baix Camp, com a entitat de referència a la demarcació, atenent pacients i donant suport psicològic als familiars, així com impulsant recerques sobre els trastorns neurocognitius.Per la seva part, la presidenta de l'Associació d'Alzheimer i Altres Trastorns de Neurocognitius Reus i Baix Camp, Misericòrdia Sánchez García, va expressar la seva gratitud a tots els implicats en l'esdeveniment celebrat ahir tot assegurant que «només veure els pacients i familiars com gaudeixen de la jornada, val la pena tot l'esforç».