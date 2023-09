Mercaderies per l'Interior creu que es multiplicaran les incidències quan entri en marxa el Corredor

La plataforma ha criticat la deixadesa per part d'Adif i demana mesures contundents respecte el traçat per la costa

Actualitzada 22/09/2023 a les 13:37

La Plataforma Mercaderies per l'Interior ha mostrat la seva preocupació davant les incidències i accidents ferroviaris que s'han produït aquests mesos d'estiu a Catalunya i, en concret al Camp de Tarragona, per la qual cosa demanen als responsables polítics que prenguin mesures contundents respecte el traçat del Corredor Mediterrani per la costa tarragonina.Des de l'entitat denuncien que l'actual planificació del traçat del Corredor per la costa mitjançant el tercer carril «és una font de perills i greuges per la ciutadania».La posada en marxa del Corredor suposarà que es multipliqui la circulació dels trens de mercaderies per les les vies de la costa, impedint el desenvolupament diari dels ciutadans i alentint el creixement econòmic del territori. A banda, dels riscos inherents que els trens de mercaderies, incloses les perilloses, comporten per la vida i la salut de les persones, el medi ambient i el patrimoni històric i cultural.Entre un dels incidents d'aquest estiu que remarca la Plataforma per la seva perillositat, hi ha el que es va produir el passat 15 de juliol a l'estació de tren de Calafell quan una peça de ferro va sortir disparada d'un tren de mercaderies, amb una temperatura molt elevada, i va colpejar una dona que esperava a l'andana. A partir d'aquest succés, Adif va dictar que els trens de mercaderies circulessin en hores nocturnes per assegurar que no hi hagués passatgers a l'andana. És per això, que la Plataforma alerta de la perillositat del pas dels trens de mercaderies per les vies actuals.Per a Mercaderies per l'Interior, aquest tipus d'incidències evidencien la falta d'inversions d'Adif i Renfe des de fa dècades al territori. I preveuen que amb la posada en marxa del Corredor, les incidències, per no dir accidents, es multiplicaran ja que es preveu que s'incrementi per cinc la circulació de combois.La Plataforma defensa potenciar el transport de mercaderies per ferrocarril per la seva eficiència energètica, la millor sostenibilitat mediambiental, així com per la millora de la competitivitat de molts sectors econòmics. Però, consideren que l'actual traçat del Corredor Mediterrani per la costa és perillós per a les persones, per al patrimoni i per a l'entorn des del primer dia que es posi en marxa. Per tant, consideren imprescindible que, a més d'un traçat definitiu per l'interior i lluny de nuclis poblats, també es dissenyi un de provisional immediat.