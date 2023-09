El Port de Tarragona millora la senyalització per als passatgers de creuers

Es col·locarà a la zona del Moll de Costa, al Serrallo, a la façana marítima, al recinte portuari i als carrers de la Part Baixa

Actualitzada 22/09/2023 a les 12:20

Temporada de creuers

El Port de Tarragona, en col·laboració amb l'Ajuntament de Tarragona i l'empresa Global Ports Holding, operadora de la nova terminal de creuers a Tarragona, han decidit millorar tota la senyalització i el suport pels passatgers de creuers a la ciutat. Es tracta d'una nova senyalització, operativa a partir del 30 de setembre, que es col·locarà a la zona del Moll de Costa, al Serrallo, a la façana marítima, al recinte portuari i a carrers de la ciutat, especialment des de l'estació de Renfe fins al punt de trobada al Moll de Costa meeting point.La senyalització pretén facilitar també l'accés del personal que presta serveis als turistes, conductors/es d'autobusos, taxistes, etc. Els rètols portaran incorporat un codi QR que activarà Google Maps per tal de guiar al passatge de forma inequívoca.Les millores pretenen facilitar als turistes l'accés al punt de trobada per a l'embarcament, però també té en compte el fet de facilitar l'accés als autobusos, taxis, etc per poder accedir còmodament a la terminal de creuers ubicada dins del recinte portuari del Moll de Balears.El Port de Tarragona treballa amb l'objectiu de millorar l'operativa de creuers amb la sostenibilitat i amb l'objectiu d'oferir un excel·lent servei com a elements vertebradors del projecte de creuers.La temporada creuerística al Port de Tarragona va començar el 6 d'abril i finalitzarà el pròxim 7 de novembre. Es preveu hagin arribat gairebé un total de 120.000 persones per visitar el territori. Concretament aquest cap de setmana està prevista l'arribada de 2 creuers amb un total de 3.000 persones. La majoria dels passatgers provenen de la naviliera MSC Cruises que aquest any ha fet 26 escales a la ciutat.